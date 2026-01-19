KEŞAN TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLANEN DUYURULUR

(Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir.)

ÇELTİK Mah. 217 ada 2 parseldeki taşınmazın tamamı/hissesi elbirliği halinde adınıza/adlarınıza kayıtlı iken; KEŞAN SULH HUKUK MAHKEMESİ'nden verilen 28.07.2011 tarihli ve 2011/727 ESAS 2011/836 KARAR sayılı veraset belgesine istinaden EMİN KARABAŞ, HÜSEYİN DÖLCÜ, HASAN DÖLCÜ, EMİN LİMAN isimli mirasçıların payları 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu' na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir.

Bu nedenle yukarıda açıklanan ,mirasçılar Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itirazınız varsa bu itirazınızın veya paylaşma davası açılmış ise, dava açıldığı hususunun bu yazının tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Her hangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir. 15/01/2026

Bilgilerinize tebliğ edilir.

