KEPEZ BELEDİYE BŞK.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Antalya Kepez Belediye Başkanlığından: 1 - İdareye İlişkin Bilgiler: 1.1. İdarenin: a) Adı: Kepez Belediye Başkanlığı b) Adresi: Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA c) Telefon numarası: 310 58 58-1608 d) Faks numarası: 339 00 53 e) e-mail: www.kepez-bel.gov.tr f) İlgili personel: Selami C.YILMAZ g) İhale yapılacak yer: Encümen Toplantı Odası 2 - İhalenin Konusu: 2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının 09/06/2026 tarih ve 4892770 sayılı Olur' ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu) 07/07/2026 tarihinde listede belirtilen saatte 2886 sayılı devlet ihale kanunun; birinci grup 3 (Üç) adet taşınmaz ihalesi 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü, ikinci grup 4 (Dört) adet taşınmaz ihalesi 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. 2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati: KEPEZ BELEDİYESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKUL LİSTESİDİR

İHALE TARİHİ: 07/07/2026

(Bu parsellerin satışı 36. Madde uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.)

(Birinci grup) PARSEL LİSTESİ SIRA NO MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO ALAN (m2) HİSSE İŞGAL DURUMU İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (%3) İHALE SAATİ 1 BARAJ 26861 2 2828.00 TAM Boş Konut-Pansiyon Ayrık TAKS=max 0.40 E=0.60 hmax= 21.50 m 42,420,000.00 1,272,600.00 14.10 2 GÖKSU 27303 1 13348.00 1292.00 Dolu Ayrık Nizam Ticaret-Konut TAKS=max 0.40 KAKS==0.60 hmax= 21.50 m 35,000,000.00 1,050,000.00 14.20 3 GÖKSU 27342 3 10000.21 2366.21 Dolu Ayrık Nizam Konut TAKS=max 0.40 KAKS==0.60 hmax= 21.50 m 48,000,000.00 1,440,000.00 14.30 İHALE TARİHİ: 07/07/2026

(Bu parsellerin satışı 45. Madde uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.)

(İkinci grup) PARSEL LİSTESİ 4 DEMİREL (VARSAK) 2962 20 1018.00 623.00 Dolu Ayrık Nizam Konut E=0.75 TAKS= max 0.40 hmax= 15.50 m 8,099,000.00 242,970.00 14.40 5 FEVZİ ÇAKMAK 9295 3 313.00 TAM Boş Blok Nizam Ticaret-Konut serbest hmax= 12.50 m 5,634,000.00 169,020.00 14.50 6 FEVZİ ÇAKMAK 9297 6 385.00 TAM Boş Blok Nizam Ticaret-Konut serbest hmax= 12.50 m 8,470,000.00 254,100.00 15:00 7 FEVZİ ÇAKMAK 9358 6 318.00 TAM Boş Ayrık Nizam Konut E=0.75 TAKS= max 0.40 hmax= 15.50 m 4,770,000.00 143,100.00 15.10

3 - İhaleye Katılabilme şartları:

İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 17.00’ a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak dış zarf içerisinde idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:

İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;

a - Gerçek Kişi İse;

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

- Geçici Teminat makbuzu,

- Şartname alındı makbuzu.

- Nüfus cüzdanı fotokopisi (TCN kimlik numaralı)

- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi

- İç zarf (Kapalı teklif İhalede)

- Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş vekaletname örneği

- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

b - Tüzel Kişi İse;

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

- Geçici Teminat makbuzu.

- Şartname alındı makbuzu.

- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi

- Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)

- Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,

- İmza sirküsü.

- İç zarf (kapalı Teklif İhalede)

- Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş vekaletname örneği

- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

4 - ÖDEME ŞEKLİ: İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer ihale giderleri ile Alım-Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harç, ipotek masrafları ve diğer giderler alıcıya aittir.

İhale konusu taşınmaz satışlarından K.D.V. alınmayacaktır.

İhale bedelinin tamamı ile ihale masrafları peşin olarak tebliğ tarihini müteakip 15 gün içerisinde ödenecektir.

5 - Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlâk Müdürlüğünden veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 5.000,00-TL karşılığında satın alabilirler.

6 - İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.

7 - Posta ile yapılan müracaatlarda teslim tarihinden ve saatinden sonra gelen zarflar kabul edilmeyecektir.

8 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) yetkilidir.

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Basın No: ILN02491813