Kendileri yazıp, kendileri oynuyor! Yarkadaş ve Saymaz Milli Gazete'nin Bakan Soylu iddiasını yalanladı

Yeniakit.com.tr

Milli Gazete'nin son birkaç gündür İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik, görevden alınacağı yönündeki operasyonel haberleri sürüyor.

3 gün önce Bakan Soylu için, "Süleyman Soylu'nun görevden alınması an meselesi" şeklinde haber servis eden Milli Gazete, önceki gün de, "Soylu’nun görevden alınması mümkün görünmüyor: En büyük gücü arşivi" ifadelerinin yer aldığı bir habere imza attı.

Milli Gazete, birbiri ile çelişen haberler zincirine bugün, "Süleyman Soylu istifasını sundu, Erdoğan da görevden affını kabul etti." başlığı ile devam etti.

CHP'ye yakın medya kuruluşları da, Milli Gazete'nin yazdığı her operasyonel habere destek verdi.

Milli Gazete'nin bir gün, "Görevden alınacak", diğer gün "Görevden alınması zor" bir diğer gün de "istifa etti" haberlerine yalanlama ise yandaş medyalarından geldi.

Milli Gazete'nin iddiasını gündeme getiren Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yakın çevresi istifa iddialarını doğrulamıyor." dedi. CHP'li Barış Yarkadaş, ise "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ekibi, medyada yer alan 'Soylu istifa etti' haberlerini yalanlıyor. Bakanın görevinin başında olduğu ifade ediliyor." açıklamasında bulundu.