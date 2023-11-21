Kendi cihazınızla yapın! Alışverişte kim kimden faydalanıyor?

Vatandaşlar kendilerine sunulan indirim ve kampanyalardan yararlanabilmek için alışverişe start verirken dolandırıcılar da bu davranıştan faydalanmak adına her yolu denemekteler. İndirim ve kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşların dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması gerektiğini belirten TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, gerçek olamayacak kadar güzel olan indirim ve kampanya tekliflerine karşı uyarıda bulunarak, “İndirim dönemlerinde siber çeteler sahte, paravan e-ticaret siteleri oluşturarak tüketicileri tuzağa çekmeye çalışıyor” dedi.

Bu uyarılara dikkat!

Çiğdemli “İnternet alışverişi yaparken, web sitesinin gerçek olup olmadığını birkaç kez kontrol etmek gerek. Sosyal medya üzerinden alışveriş yapılacaksa ya kapıda ödeme seçeneği tercih edilmeli ya da sanal kart kullanılmalı. Ürünün diğer sitelerdeki fiyatına da mutlaka bakılmalı. İnanılmayacak kadar büyük bir indirim söz konusuysa o siteden derhal çıkılmalı.” dedi. Çiğdemli, şu ipuçlarını paylaştı:Alışverişi kendi cihazlarınızla yapın. İster bilgisayarınız ister tabletiniz veya akıllı telefonunuz olsun, alışverişte kendi cihazınızı kullanın. Cihazın davranışındaki tuhaflıkları ayırt etmek sizin için çok daha kolay olacaktır.

Halka açık Wi-Fi noktalarından alışveriş yapmamaya çalışın.Kredi kartı veya sanal kredi kartı kullanın. Kredi kartı kullanarak yapılan satın alma işlemleri, vadesiz veya tasarruf hesaplarınızda tuttuğunuz paranızı kapsamadığından, daha güvenlidir. Online adres çubuğunu her zaman kontrol edin.