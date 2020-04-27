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Gündem

Kendi avukatlarından Ankara Barosu'na tepki: İslam'ın sesi çağlar üstüdür

Ankara Barosu'na kayıtlı avukat Ali Özkaya, İslam'ın eşcinsellerle ilgili hükmünü söylediği için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a saldıran Ankara Barosu'na sert çıktı.

2020-04-27 09:35:00 -
Kendi avukatlarından Ankara Barosu'na tepki: İslam'ın sesi çağlar üstüdür

yeniakit.com.tr AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Ankara Barosu'na kayıtlı avukat Ali Özkaya, İslam'ın eşcinsellerle ilgili hükmünü söylediği için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a saldıran Ankara Barosu'na sert çıktı.

Diyanet'in kadın düşmanlığının zeminini hazırladığını ileri süren Ankara Barosu, İslam'ın eşcinsellerle ilgili hükmünü açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş için, "Halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda 'cadı' diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır." şeklinde skandal bir iddiada bulundu.

Ankara Barosu, Erbaş’ın nefret suçu işlediğini iddia ederek “Şaşkınlığımız; sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın, bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Kendi avukatlarından sert tepki!

Bunun üzerine Ankara Barosu'na kayıtlı avukat Ali Özkaya, sapkınların avukatlığına soyunan Ankara Barosu'na tepki göstererek "Avukat olarak kayıtlı olduğum Ankara Barosu; İslam'ın sesi çağlar üstüdür. Her daim diri ve güçlüdür, haramlarını/helallerini tartışmak sizin ne hakkınız ve ne de haddinizedir. Biz müslümanınız ve Allah’ın emri bizi bağlar. Kimse Müslümanlara hakaret edemez. #AliErbasyanlızdeğildir" ifadelerini kullandı.

İşte Ankara Barosu'nun avukatının o tweeti:

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Yorumlar

Gocasolak

Dağılıp gidecek Haçlı piyonu baro diyanet duvarına siğiyor. Ankara’da yaşayan BÜTÜN müslümanım diyen avukatların Kuranı Kerim’in ayetlerine sahip çıkması FARZI AYN dır. Dört ib ne nin salyasına izin vermeyin.
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Murat gözükara

Diyanet görevini yapmaya başladı...
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