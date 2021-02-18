Kenan Alpay'dan Gara değerlendirmesi: 'Bir rehine kurtarma operasyonu değil'

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Yeni Akit Gazetesi Yazarı Kenan Alpay, Haber Global canlı yayınında Gara operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Operasyon rehine kurtarma operasyonu şeklinde lanse ediliyor." diyen Alpay, "Ben bu kanaatte değilim. 41 savaş uçağı ile bu kadar askerle rehine kurtarılmaz. Pençe Kartal Operasyonu denilen operasyon iki boyutlu bir operasyon." ifadelerini kullandı.

'Bölgede iki strateji yürütülüyor'

Kenan Alpay şunları söyledi:

"Gara bölgesi üzerinden bir strateji yürütülüyor. Bu stratejinin ilk ayağı; Gara, Sincar ve Kandil üçgenini PKK'nın ikmal hattını kesmek. 10 Şubat Çarşamba günü Laşer kod adlı İbrahim Parım Sincar bölgesinden MİT operasyonuyla getirildi. Laşer denilen kişinin görevi nedir? PKK'nın Sincar bölgesindeki lojistik sorumlusu. Bundan önce de benzer isimler getirilmişti. O sarp dağlara ağır silahlar nasıl çıkıyor? İşte bu işin bir lojistiği var ve bunun sorumlularından birisi başarılı bir operasyonla alındı. Daha önce ele geçirilen militanlardan elde edilen bilgiler neticesinde sahaya ilişkin bir modelleme çıkartıldı. Ama şehit edilen kardeşlerimizin hangi mağarada olduğu bilinmiyor. Ve bu 13 kişinin yeri sürekli değiştiriliyor."

'Sayın Hulusi Akar'ın açıklamalarına güvenmeyecek miyiz?'

"Sayın Hulusi Akar altını çize çize bölgheye sadece göz yaşartıcı bomba ile müdahale edildiğini söyledi. Ve bu adım atılırken içeriden sürekli ateş açıldığını, savunma tipi el bombalarıyla müdahale edildiğibni ifade ediyor. Ve ne diyor sayın Akar? 'Bir kişiyi ele geçirdik. Dediler ki operasyon başladığında infaz ettiler. İkinci kişiyi ele geçirdik ve aynı bilgiyi teyit ettik. Biz ondan sonra operasyona silahlarla devam ettik' 13 kardeşimiz değil bir kardeşimiz ölseydi de bu bir başarısızlık olacaktı. Sonuçta can kaybı. Ama savaşta ölmek ve öldürmek söz konusudur."

'Devletimiz çözüm sürecinde mağdur oldu'

"Çözüm sürecinin imha edilmesinde PKK ve HDP'nin olağanüstü gayreti oldu. Çözüm süreci işlerken karşımıza başka hususlar çıktı. Mesela Kobani olaylarında 54 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi. İki astsubayın öldürülmesi ile başlayan süreçte bütün yaşananlara rağmen iktidar süreci yürütmek için elinden geleni yaptı. Devletimiz çözüm sürecinde mağdur oldu. PKK neden vatandaşlarımızı kaçırıyor? Bunu bir pazarlık kozu olarak kullanmak istiyor. Fakat PKK'nın bir güvenirliliği de yok. Dolayısıyla hükümet 15 Temmuz darbe girişiminden sonra her türlü beka tehdidini yok etme yolunu deniyor."