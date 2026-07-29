KEMER 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2025/48 Esas

KARAR NO : 2026/172

Davacı DURSUN KAÇAR tarafından mahkememizde açılan Elatmanın Önlenmesi (Elatmanın Önlenmesi Ve Tazminat Ve Ecrimisil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

"Davanın göreve ilişkin dava şartı eksikliğinden HMK madde 114 ve 115 gereğince USULDEN REDDİNE,

1-Mahkememizin görevsizliğine, görevli mahkemenin Kemer Sulh Hukuk Mahkemesi olduğuna,

2-6100 sayılı kanunun 20. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize başvuru halinde dava dosyasının görevli ve yetkili Kemer Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesine, aksi halde re'sen davanın açılmamış sayılmasına karar verileceğinin ihtarına,

3-Harçların ve yargılama giderlerinin, 6100 sayılı HMK'nun 331/2. md. gereğince görevli ve yetkili mahkemece nazara alınmasına, davanın yasal süresi içerisinde görevli ve yetkili mahkemeye taraflarca gönderilmemesi halinde talep hakkında dosya üzerinden yargılama gideri hususunda karar verilmesine," karar verilmiştir.

Tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar, İlanın yayım tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ olunmuş sayılmak üzere Davalı SHKELQİM OMERİ'ye ilanen tebliğ olunur. 09/07/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02518700