KEMER 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

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ESAS NO : 2018/191 Esas

KARAR NO : 2023/227 Karar



Mahkememizin 29.09.2023 tarihli kararı ile;



HÜKÜM :



1-Davanın KABULÜ ile;



Ufa Şehri Kirovskiy Bölgesi 8. Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/02/2015 tarij 91 Esas sayılı, 18/02/2015 kesinleşme tarihli kararının TANIMA VE TENFİZİNE....



İş bu kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, Davalı Olga AYDIN'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/10/2023

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Basın No: ILN01918141