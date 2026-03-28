KEMALPAŞA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/1173 Esas
DAVALILAR : Akide KÜLAHCIOĞLU (TCKN: 511****8818)
Cihan KÜLAHCIOĞLU (510****9350)
Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sırasında, mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Kemalpaşa Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda 23/02/2027 günü saat 11.23'te bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 18/03/2026
Basın No: ILN02433519