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Resmi İlanlar KEMALİYE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

KEMALİYE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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KEMALİYE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO :2025/136 ESAS, - KARAR

Ortaklığın Giderilmesi (miras nedenli) dava konulu açılan davanın yapılan yargılaması sonunda;

Bekir ve Yıldız oğlu, 04/06/1973 Ottava doğumlu ve 42838110490 T.C. Kimlik Numaralı davalı Arkın Albayrakoğlu'na dava dilekçesi posta yoluyla tebliğ edilemediğinden ve tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden;

DAVA DİLEKÇESİ ÖZETLE:
Erzincan İli Kemaliye İlçesi Ariki Mahallesinde kain, tapuda 307 ada 50 parsel ve 307 ada 51 parsel sayılı kargir ve ev vasfındaki taşınmazların aynen taksimi mümkün olmadığından ortaklığın satış suretiyle giderilmesine, satış bedelinin taraflar arasında hisseleri oranında paylaştırılmasına, mahkeme ve satış bedellerinin taraflar arasında hisseleri oranında paylaştırılmasına , vekalet ücretinin davalılara tahmiline karar verilmesi saygı ile arz ve talep olunur, şeklinde yazılan dilekçe ilanen tebliğ olunur. 30/06/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02545875