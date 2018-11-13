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Kemalistler 28 Şubat'ı yeniden mi hortlattı? "M. Kemal'e hakaret" bahanesiyle bir tutuklama daha!

Hakaret kastı bulunmayan bir espri yapan genç vatandaş skandal bir şekilde tutuklandı. Müslümanların bir eleştiri ve esprisi hakaret olarak kabul edilerek tutuklanmaya başlanması '28 Şubat'ın yeniden hortladığını' adeta gözler önüne serdi.

13 Kasım 2018 Salı 02:42
Kemalistler 28 Şubat'ı yeniden mi hortlattı? "M. Kemal'e hakaret" bahanesiyle bir tutuklama daha!

Peygamberimize ve inançlarımıza her türlü saldırıyı yapan 'Laikçi' ve 'Kemalist' bazı kesim Müslümanlara yönelik adeta 'cadı avı' başlattı. Skandallar ardı ardına gelirken "28 Şubat yeniden mi hortladı?" yorumlarına neden oldu.

Esprili paylaşım nedeniyle tutuklandı

"Atatürk ilah değildir" dediği için tutuklanan Emine Şahin'in ardından Kocaeli’de yaşayan Uğur Koç isimli genç bir vatandaşın da, sosyal medyadan yaptığı esprili paylaşım nedeniyle tutuklandığı öğrenildi.

 

Uğur Koç'un “Dün akşam yediğim kemal paşayı rahmetle anıyorum” paylaşımını hakaret olarak kabul eden ve ifade özgürlüğünü görmezden gelen mahkeme skandal bir kararla genç vatandaşı tutukladı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 02:42
  1. Kocaeli
  2. Emine Şahin
  3. Uğur Koç
  4. TUTUKLAMA

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