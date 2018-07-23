Kemalist hesaptan Fatih Sultan Mehmet, Abdülhamid Han ve Başkan Erdoğan'a alçak hakaret!

Hakaretler savurarak milleti tahrik eden Kemalistler genç bir kız olan Safiye İnci'yi anlık bir kızgınlıkla söylediği sözler üzerine linç ederken milletin değerlerine ve inançlarına hakaretleri ise sürdürüyor.

Sosyal medya platformu Twitter'da Kemalist Düşünce isimli alçak bir hesaptanFatih Sultan Mehmet Han'a hakaretler edildi. Fatih Sultan Mehmet'in bebek katili olduğu iftirasında bulunan hesapın Abdülhamid Han ve Başkan Erdoğan'a da alçakça saldırdığı görüldü.

Savcılığın milletin değerlerini aşağılayan bu alçaklar için harekete geçmesi bekleniyor.