0553 313 94 23

Kemalist hesaptan Fatih Sultan Mehmet, Abdülhamid Han ve Başkan Erdoğan'a alçak hakaret!

Sinirlerine hakim olamayan genç bir kızı hemen linç eden Kemalistler, Başkan Erdoğan'a ve bu milletin değerlerine hakaret etmeye her zamanki gibi devam ediyor.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:12
Kemalist hesaptan Fatih Sultan Mehmet, Abdülhamid Han ve Başkan Erdoğan'a alçak hakaret!

Hakaretler savurarak milleti tahrik eden Kemalistler genç bir kız olan Safiye İnci'yi anlık bir kızgınlıkla söylediği sözler üzerine linç ederken milletin değerlerine ve inançlarına hakaretleri ise sürdürüyor.

Sosyal medya platformu Twitter'da Kemalist Düşünce isimli alçak bir hesaptanFatih Sultan Mehmet Han'a hakaretler edildi. Fatih Sultan Mehmet'in bebek katili olduğu iftirasında bulunan hesapın Abdülhamid Han ve Başkan Erdoğan'a da alçakça saldırdığı görüldü.

Savcılığın milletin değerlerini aşağılayan bu alçaklar için harekete geçmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:12
  1. Erdoğan'a hakaret
  2. Fatih'e hakaret
  3. Abdülhamid'e hakaret
  4. Fatih Sultan Mehmet Han
  5. Abdülhamid Han
  6. Safiye İnci

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bebek ne kadar emzirilmelidir?
    1. Bebek ne kadar emzirilmelidir?
    2. MHP'li İsmet Büyükataman'dan İYİ..
    3. Borsa günü yükselişle kapattı
    4. Meteoroloji'den vatandaşı serinleten..
    5. Hamilelikte kanama yaşıyorsanız...
    6. Damar tıkanıklığının nedenleri nelerdir?
    7. Sinir sıkışmasının belirtileri nelerdir?
    8. Yumurtalık iltihabına doğal çözüm
    9. Kemalist hesaptan Fatih Sultan Mehmet,..
    10. Süt alerjisi nasıl anlaşılır?
    11. Ayak ağrısına neler iyi gelir?
    12. 1994'ten gün alan 25 yaşındakiler de..
    13. İsrail, ABD ile geliştirdiği Davut..
    14. İstanbul üniversiteleri taban puanları..
    15. Oksitosin eksikliği eşlerin birbirini..
    16. TBMM'yi ve Özel Harekatı bombalayan..
    17. Trump'tan ABD medyasına sert sözler
    18. FETÖ'nün Harp Akademileri davası yarın..
    19. Benlik duygusu nasıl değiştirilir?
    20. Sözleşmeli sınıf öğretmenliği tercih..
    Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
    Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
    İran'dan "intikam" açıklaması
    İran'dan "intikam" açıklaması
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm