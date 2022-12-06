Kemal’in 300 milyar dolarına şak şak şak, İktidarın 30 milyar dolarına lak lak

Cumhuriyet paçavrası, Türkiye'ye Körfez'den gelecek 30 milyar dolarlık yatırımı, "Seçim ayarlı borçlanma" olarak niteledi. Aynı zihniyet, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'den bulduğunu iddia ettiği 300 milyarı alkışlıyordu.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, kemalistlerin ikiyüzlü tutumu da masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi:

"Bugünkü Cumhuriyet gazetesinde, seçim ayarlı borçlanma... Kemal Kılıçdaroğlu söylediği zaman şak şak şak yapıyorlar, büyük bir atılım müjdesi, diyorlar. Hayaller içinde yaşıyorlar. O parayı, 300 milyar doları Londra'daki tefeciler ne için getirecekler, kaç faizle getirecekler, dolar bazlı faiz mi olacak, TL bazlı faiz mi olacak, bunlarla ilgili tek bir açıklama yok. İkinci yüzyıl vizyon belgesi diyorlar, 300 milyar dolar gelecekmiş... sanki sokakta bulmuşlar."