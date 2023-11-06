KELKİT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/386 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyalarında verilen tensip kararı gereğince ; maliki, bulunduğu yer, miktarı ve değeri belirtilen taşınmazlarla ilgili davacı Karayolları 10. Genel Müdürlüğü vekili Av. Yusuf GÜNEY tarafından davalılar aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil ) davası açılmış olduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. bendi uyarınca açılması sebebiyle aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı Karayolları 10. Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarına ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, 23/11/2023 tarihinde yapılacak keşifte ve duruşmanın atılı bulunduğu 19/01/2024 gününden itibaren aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Kelkit Şubesine yatırılacağı hususların 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10/4-5.maddesi uyarınca ilan olunur. 31/10/2023



DAVALILAR



İbrahim SERT, Yusuf MUTLU

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/386 Cumhuriyet 599-3 Tarla tamamı

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Basın No: ILN01924994