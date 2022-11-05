Kelime-i Tevhid okunuşu anlamı | Kelime-i Tevhid faziletleri nelerdir?

Efendimizin 'Cennetin anahtarı' dediği Kelime-i Tevhid'in nasıl okunduğu sık sık araştırılıyor. Peki, Kelime-i Tevhid'İn fazileti nedir her gün ne kadar okumak gerekir?

Kelime-i Tevhid okunuşu anlamı

“La ilahe illallah Muhammedun Rasulallah”

“Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah'ın elçisidir.''

Kelime-i Tevhid faziletleri nelerdir?

Kelime-i tevhid, Allah’a ve peygambere olan inancın sık sık dile getirilmesine yardımcı olur. Bu sebepten dolayı imanın güçlenmesini sağlar.

Kelime-i tevhidin kazalardan ve belalardan kişileri koruduğuna inanılır.

Kelime-i tevhid okumanın çok sevabı olduğu belirtilir.

Günahların affedilmesi için ve Allah’ın rızasının kazanılabilmesi amacı ile Kelime-i tevhid okunur ve aynı zamanda da bağışlanma istenir.

Leyl Suresi 5-7. Ayet: “Malını Allah yolunda harcayıp O’na saygı duyarak haramlardan sakınan (takvâ sahibi olan ve), o en güzel kelimeyi (kelime-i tevhîdi) tasdik eden kimseyi Biz de en kolay yola muvaffak kılarız.”

İbrahim Suresindeki 24-25. ayeti: “Görmedin mi Allah nasıl bir misâl getirdi: Hoş bir kelime (olan kelime-i tevhîd), kökü yerde sâbit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzer. (O ağaç), Rabb’inin izniyle her zaman meyvesini verir durur. (Kulu Hakk’a yüceltir ve O’nun ebedî dostluğuna kavuşturur.) Öğüt alsınlar diye Allah, insanlara böyle misaller verir.

Ebu Hureyre (ra)'un naklettiklerine göre; Peygamber Efendimiz (SAV); "İmanınızı tazeleyiniz." buyurdu. “Ya Resulallah! İmanımızı nasıl tazeleyeceğiz?” La ilahe illallah'ı çok söyleyiniz." buyurdu. (Ahmed bin Hanbel)

"Kıyamet gününde benim şefaatim sayesinde en mutlu olacak insan, kalbinden içtenlikle, Lâ ilâhe illallah diyendir." (Buhari)

"Günde yüz defa La ilahe illallah diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar (Taberani)