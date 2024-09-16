KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞLARINA İLİŞKİN İHALE İLANI

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 10 adet arsanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 - Bahse konu olan 10 adet arsanın bilgileri ekteki tabloda belirtilmiştir.

Sıra No Mahallesi Ada/ Parsel Toplam Alan ( m² ) Satılacak Hisse Miktarı (m²) Cinsi İhale Tarihi İhale Saati Muhammen Bedel TL. Geçici Teminatı TL. 1 Sancaktepe 91854/1 22.860.00 8.361,00 Arsa

(Kentsel Servis Alanı) 30.09.2024 14:00 209.025.000,00 TL. 6.270.750,00 TL. 2 Ovacık 91935/1 14.768,00 3.011,00 Arsa

(Ticaret Alanı) 30.09.2024 14:10 69.253.000,00 TL. 2.077.590,00 TL. 3 Ovacık 91863/3 5.349,00 1.108,00 Arsa

(Kentsel Servis Alanı) 30.09.2024 14:20 24.376.000,00 TL. 731.280,00 TL. 4 Yükseltepe 91613/7 6.197,00 2.101,00 Arsa

(Konut Alanı) 30.09.2024 14:30 24.161.500,00 TL. 724.845,00 TL 5 Yükseltepe 90669/4 3.008,00 1.976,00 Arsa

(Konut Alanı) 30.09.2024 14:40 22.724.000,00 TL. 681.720,00 TL. 6 Kanuni (Ovacık) 91785/1 4.642,00 1.306,00 Arsa

(Konut Alanı) 30.09.2024 14:50 20.896.000,00 TL. 626.880,00 TL. 7 Ovacık 91799/1 8.457,00 725,00 Arsa

(Konut + Ticaret Alanı) 30.09.2024 15:00 15.225.000,00 TL. 456.750,00 TL. 8 Yükseltepe 90668/1 3.421,00 1.162,00 Arsa

(Konut Alanı) 30.09.2024 15:10 13.944.000,00 TL. 418.320,00 TL. 9 Yükseltepe 90668/2 3.421,00 1.135,00 Arsa

(Konut Alanı) 30.09.2024 15:20 13.620.000,00 TL. 408.600,00 TL. 10 Kanuni

(Ovacık) 91785/3 4.656,00 518,00 Arsa

(Konut Alanı) 30.09.2024 15:30 8.288.000,00 TL. 248.640.00 TL.



3 - İhale konusu arsaların satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. ( 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)



4 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 36. Maddesi için geçerlidir.)

5 - İsteklilerde Aranılan Şartlar Ve Belgeler :

Dış Zarf

5.a- 1. İhaleye iştirak Dilekçesi.

5.a- 2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

5.a- 3. İkametgâh Belgesi.

5.a- 4. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.

(İhaleye vekâleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

5.a-5. Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

5.a-6. Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

5.a-7 İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ( Aslı )

5.a-8. Tüzel Kişiler için Tescil Belgesi.

5.a-9. İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, vekalet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

5.a-10. İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

5.a-11. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Yetki Belgesi.

5.a-12. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter Tastikli İmza Sirküsü.

5.a-13. İhaleye iştirak eden gerçek ve Tüzel Kişiler için İhale Yasaklısı olmadığına dair yazılı belge (Tüzel kişiler bağlı oldukları Ticaret Odalarından alınacak)

5.a-14. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını belgeleyen noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi.

5.a-15. Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

5.a-16. Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

5.a-17. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.



b) İç Zarf



5.b-1. Teklif Mektubu. ( 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 37. maddesine uygun olacak.)



Not :. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 36. Maddesine göre satış ihalesine katılacak olan iştirakçiler yukarıda (5.a ve 5.b)’ de belirtilen evraklarını tamamlamak zorundadır.

6 - İhaleye Katılamayacak olanla: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

7 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’ nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’ nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

8 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00’ ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

9 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 2.500,00 TL. Şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

( Adresimiz: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No: 1 KEÇİÖREN / ANKARA )

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