KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞLARINA İLİŞKİN İHALE İLANI
KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞLARINA İLİŞKİN İHALE İLANI
2 - Bahse konu olan 10 adet arsanın bilgileri ekteki tabloda belirtilmiştir.
|Sıra No
|Mahallesi
|Ada/ Parsel
|Toplam Alan ( m² )
|Satılacak Hisse Miktarı (m²)
|Cinsi
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|Muhammen Bedel TL.
|Geçici Teminatı TL.
|1
|Sancaktepe
|91854/1
|22.860.00
|8.361,00
|Arsa
(Kentsel Servis Alanı)
|30.09.2024
|14:00
|209.025.000,00 TL.
|6.270.750,00 TL.
|2
|Ovacık
|91935/1
|14.768,00
|3.011,00
|Arsa
(Ticaret Alanı)
|30.09.2024
|14:10
|69.253.000,00 TL.
|2.077.590,00 TL.
|3
|Ovacık
|91863/3
|5.349,00
|1.108,00
|Arsa
(Kentsel Servis Alanı)
|30.09.2024
|14:20
|24.376.000,00 TL.
|731.280,00 TL.
|4
|Yükseltepe
|91613/7
|6.197,00
|2.101,00
|Arsa
(Konut Alanı)
|30.09.2024
|14:30
|24.161.500,00 TL.
|724.845,00 TL
|5
|Yükseltepe
|90669/4
|3.008,00
|1.976,00
|Arsa
(Konut Alanı)
|30.09.2024
|14:40
|22.724.000,00 TL.
|681.720,00 TL.
|6
|Kanuni (Ovacık)
|91785/1
|4.642,00
|1.306,00
|Arsa
(Konut Alanı)
|30.09.2024
|14:50
|20.896.000,00 TL.
|626.880,00 TL.
|7
|Ovacık
|91799/1
|8.457,00
|725,00
|Arsa
(Konut + Ticaret Alanı)
|30.09.2024
|15:00
|15.225.000,00 TL.
|456.750,00 TL.
|8
|Yükseltepe
|90668/1
|3.421,00
|1.162,00
|Arsa
(Konut Alanı)
|30.09.2024
|15:10
|13.944.000,00 TL.
|418.320,00 TL.
|9
|Yükseltepe
|90668/2
|3.421,00
|1.135,00
|Arsa
(Konut Alanı)
|30.09.2024
|15:20
|13.620.000,00 TL.
|408.600,00 TL.
|10
|Kanuni
(Ovacık)
|91785/3
|4.656,00
|518,00
|Arsa
(Konut Alanı)
|30.09.2024
|15:30
|8.288.000,00 TL.
|248.640.00 TL.
3 - İhale konusu arsaların satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. ( 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)
4 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 36. Maddesi için geçerlidir.)
5 - İsteklilerde Aranılan Şartlar Ve Belgeler :
- Dış Zarf
5.a- 1. İhaleye iştirak Dilekçesi.
5.a- 2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
5.a- 3. İkametgâh Belgesi.
5.a- 4. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.
(İhaleye vekâleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
5.a-5. Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
5.a-6. Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
5.a-7 İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ( Aslı )
5.a-8. Tüzel Kişiler için Tescil Belgesi.
5.a-9. İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, vekalet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,
5.a-10. İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,
5.a-11. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Yetki Belgesi.
5.a-12. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter Tastikli İmza Sirküsü.
5.a-13. İhaleye iştirak eden gerçek ve Tüzel Kişiler için İhale Yasaklısı olmadığına dair yazılı belge (Tüzel kişiler bağlı oldukları Ticaret Odalarından alınacak)
5.a-14. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını belgeleyen noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi.
5.a-15. Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
5.a-16. Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
5.a-17. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
b) İç Zarf
5.b-1. Teklif Mektubu. ( 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 37. maddesine uygun olacak.)
Not :. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 36. Maddesine göre satış ihalesine katılacak olan iştirakçiler yukarıda (5.a ve 5.b)’ de belirtilen evraklarını tamamlamak zorundadır.
6 - İhaleye Katılamayacak olanla: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
7 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’ nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’ nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
8 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00’ ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.
9 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 2.500,00 TL. Şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.
( Adresimiz: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No: 1 KEÇİÖREN / ANKARA )
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Basın No: ILN02087412