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Resmi İlanlar KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞLARINA İLİŞKİN İHALE İLANI
Resmi İlanlar

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞLARINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Yeniakit Publisher
2023-06-09 00:01:00 -

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞLARINA İLİŞKİN İHALE İLANI

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 11 adet  arsanın, 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun  36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

2 -  Bahse konu olan  11 adet  arsanın  bilgileri ekteki  tabloda belirtilmiştir .  

Sıra No Mahallesi Ada/  Parsel Toplam Alan                ( m² ) Satılacak Hisse Miktarı (m²) Cinsi İhale Tarihi İhale Saati Muhammen Bedel Geçici Teminatı
1 Ovacık 91766 / 3 9.254 Tam Arsa 20.07.2023 14:00 111.048.000,00 TL. 3.331.440,00 TL.
2 Ovacık 91777 / 15 4.086 Tam Arsa 20.07.2023 14:10 40.860.000,00 TL. 1.225.800,00 TL.
3 Ovacık 91754 / 2 9.882 1.590 Arsa 20.07.2023 14:20 22.260.000,00 TL. 667.800,00 TL.
4 Ovacık 91863 / 1 11.595 1.324 Arsa 20.07.2023 14:30 18.536.000,00 TL. 556.080,00 TL.
5 Yülseltepe 90669 / 4 3.008 1.976 Arsa 20.07.2023 14:40 14.820.000,00 TL. 444.600,00 TL.
6 Ovacık 91785 / 1 4.642 1.306 Arsa 20.07.2023 14:50 12.733.500,00 TL. 382.005,00 TL.
7 Ovacık 91753 / 1 13.315 765 Arsa 20.07.2023 15:00 10.710.000,00 TL. 321.300,00 TL.
8 Yükseltepe 90668 / 2 3.421 1.135 Arsa 20.07.2023 15:10 8.512.500,00 TL. 255.375,00 TL.
9 Yükseltepe 91880 / 3 889 Tam Arsa 20.07.2023 15:20 7.556.500,00 TL. 226.695,00 TL
10 Yükseltepe 91880 / 2 860 Tam Arsa 20.07.2023 15:30 7.310.000,00 TL. 219.300,00 TL.
11 Sancaktepe 91862 / 1 8.518 461 Arsa 20.07.2023 15:40 6.454,000,00 TL. 193.620,00 TL.

 
3 -  İhale konusu arsaların satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. ( 2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli,Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları  cinsinden verilebilir.)
4 -  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. (2886 sayılı   Devlet İhale Kanunu’ nun  36. Maddesi için geçerlidir.)

  5 -   İsteklilerde  Aranılan  Şartlar  Ve  Belgeler  :

  1. Dış Zarf

       5.a-1. İhaleye  iştirak  Dilekçesi.
       5.a-2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
       5.a-3. İkametgah  Belgesi.
       5.a-4. Yasal  tebligat  adresini  belirten  imzalı  adres  beyanı.
             (İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
       5.a-5. Geçici  Teminat  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz.
       5.a-6. Şartname  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz.
       5.a-7  İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ( Aslı )
       5.a-8. Tüzel  Kişiler  için  Tescil Belgesi.
       5.a-9. İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, vekalet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,
       5.a-10. İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,
       5.a-11. Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Yetki  Belgesi.
       5.a-12. Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin Noter Tastikli İmza Sirküsü.
       5.a-13. İhaleye iştirak eden gerçek ve Tüzel Kişiler için İhale Yasaklısı olmadığına dair yazılı belge (Tüzel kişiler bağlı oldukları Ticaret Odalarından alınacak)
       5.a-14. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını belgeleyen noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi.             
       5.a-15. Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
       5.a-16.  Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
       5.a-17. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
 
   b) İç Zarf
        5.b-1.  Teklif  Mektubu.  ( 2886  sayılı  Devlet İhale Kanunu’ nun  37.  maddesine  uygun olacak.)
Not :. 2886 sayılı   Devlet İhale Kanunu’ nun 36. Maddesine göre satış ihalesine katılacak olan iştirakçiler  yukarıda (5.a ve 5.b)’ de belirtilen evraklarını  tamamlamak zorundadır. 
6 -   İhaleye  Katılamayacak  olanlar   :   2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  6.  maddesinde  belirtilen  kişiler,  doğrudan  veya  dolaylı  olarak  ihaleye  katılamazlar.   
7 -  İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’ nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’ nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
8 -  Müracaat  Belgelerinin  Verilmesi   :   Müracaat  belgeleri kapalı bir zarfa konularak;  Encümen  Başkanlığına  sunulmak  üzere ,  ihale  günü   saat  12.00’  ye   kadar  Belediye  Yazı  İşleri  Müdürlüğüne   verilecektir.    
9 -  İhale  şartnamesi,  mesai  günlerinde  mesai  saatleri  içerisinde  Keçiören  Belediyesi  Emlak  ve  İstimlak  Müdürlüğü  İhale  Servisinden   1.000,00  TL.  şartname  bedeli  karşılığında  temin  edilebilir.   

( Adresimiz  :  Güçlükaya  Mah.  Cumhuriyet Cad.  Kalaba  Kent  Meydanı No : 1  KEÇİÖREN / ANKARA )                      

#ilangovtr

Basın No: ILN01841396 