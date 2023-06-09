KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞLARINA İLİŞKİN İHALE İLANI
KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞLARINA İLİŞKİN İHALE İLANI
2 - Bahse konu olan 11 adet arsanın bilgileri ekteki tabloda belirtilmiştir .
|Sıra No
|Mahallesi
|Ada/ Parsel
|Toplam Alan ( m² )
|Satılacak Hisse Miktarı (m²)
|Cinsi
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|Muhammen Bedel
|Geçici Teminatı
|1
|Ovacık
|91766 / 3
|9.254
|Tam
|Arsa
|20.07.2023
|14:00
|111.048.000,00 TL.
|3.331.440,00 TL.
|2
|Ovacık
|91777 / 15
|4.086
|Tam
|Arsa
|20.07.2023
|14:10
|40.860.000,00 TL.
|1.225.800,00 TL.
|3
|Ovacık
|91754 / 2
|9.882
|1.590
|Arsa
|20.07.2023
|14:20
|22.260.000,00 TL.
|667.800,00 TL.
|4
|Ovacık
|91863 / 1
|11.595
|1.324
|Arsa
|20.07.2023
|14:30
|18.536.000,00 TL.
|556.080,00 TL.
|5
|Yülseltepe
|90669 / 4
|3.008
|1.976
|Arsa
|20.07.2023
|14:40
|14.820.000,00 TL.
|444.600,00 TL.
|6
|Ovacık
|91785 / 1
|4.642
|1.306
|Arsa
|20.07.2023
|14:50
|12.733.500,00 TL.
|382.005,00 TL.
|7
|Ovacık
|91753 / 1
|13.315
|765
|Arsa
|20.07.2023
|15:00
|10.710.000,00 TL.
|321.300,00 TL.
|8
|Yükseltepe
|90668 / 2
|3.421
|1.135
|Arsa
|20.07.2023
|15:10
|8.512.500,00 TL.
|255.375,00 TL.
|9
|Yükseltepe
|91880 / 3
|889
|Tam
|Arsa
|20.07.2023
|15:20
|7.556.500,00 TL.
|226.695,00 TL
|10
|Yükseltepe
|91880 / 2
|860
|Tam
|Arsa
|20.07.2023
|15:30
|7.310.000,00 TL.
|219.300,00 TL.
|11
|Sancaktepe
|91862 / 1
|8.518
|461
|Arsa
|20.07.2023
|15:40
|6.454,000,00 TL.
|193.620,00 TL.
3 - İhale konusu arsaların satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. ( 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli,Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)
4 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 36. Maddesi için geçerlidir.)
5 - İsteklilerde Aranılan Şartlar Ve Belgeler :
- Dış Zarf
5.a-1. İhaleye iştirak Dilekçesi.
5.a-2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
5.a-3. İkametgah Belgesi.
5.a-4. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.
(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
5.a-5. Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
5.a-6. Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
5.a-7 İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ( Aslı )
5.a-8. Tüzel Kişiler için Tescil Belgesi.
5.a-9. İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, vekalet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,
5.a-10. İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,
5.a-11. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Yetki Belgesi.
5.a-12. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter Tastikli İmza Sirküsü.
5.a-13. İhaleye iştirak eden gerçek ve Tüzel Kişiler için İhale Yasaklısı olmadığına dair yazılı belge (Tüzel kişiler bağlı oldukları Ticaret Odalarından alınacak)
5.a-14. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını belgeleyen noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi.
5.a-15. Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
5.a-16. Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
5.a-17. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
b) İç Zarf
5.b-1. Teklif Mektubu. ( 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 37. maddesine uygun olacak.)
Not :. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 36. Maddesine göre satış ihalesine katılacak olan iştirakçiler yukarıda (5.a ve 5.b)’ de belirtilen evraklarını tamamlamak zorundadır.
6 - İhaleye Katılamayacak olanlar : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
7 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’ nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’ nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
8 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere , ihale günü saat 12.00’ ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.
9 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 1.000,00 TL. şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.
( Adresimiz : Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No : 1 KEÇİÖREN / ANKARA )
#ilangovtr
Basın No: ILN01841396