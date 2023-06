KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞLARINA İLİŞKİN İHALE İLANI

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 11 adet arsanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 - Bahse konu olan 11 adet arsanın bilgileri ekteki tabloda belirtilmiştir .

Sıra No Mahallesi Ada/ Parsel Toplam Alan ( m² ) Satılacak Hisse Miktarı (m²) Cinsi İhale Tarihi İhale Saati Muhammen Bedel Geçici Teminatı 1 Ovacık 91766 / 3 9.254 Tam Arsa 20.07.2023 14:00 111.048.000,00 TL. 3.331.440,00 TL. 2 Ovacık 91777 / 15 4.086 Tam Arsa 20.07.2023 14:10 40.860.000,00 TL. 1.225.800,00 TL. 3 Ovacık 91754 / 2 9.882 1.590 Arsa 20.07.2023 14:20 22.260.000,00 TL. 667.800,00 TL. 4 Ovacık 91863 / 1 11.595 1.324 Arsa 20.07.2023 14:30 18.536.000,00 TL. 556.080,00 TL. 5 Yülseltepe 90669 / 4 3.008 1.976 Arsa 20.07.2023 14:40 14.820.000,00 TL. 444.600,00 TL. 6 Ovacık 91785 / 1 4.642 1.306 Arsa 20.07.2023 14:50 12.733.500,00 TL. 382.005,00 TL. 7 Ovacık 91753 / 1 13.315 765 Arsa 20.07.2023 15:00 10.710.000,00 TL. 321.300,00 TL. 8 Yükseltepe 90668 / 2 3.421 1.135 Arsa 20.07.2023 15:10 8.512.500,00 TL. 255.375,00 TL. 9 Yükseltepe 91880 / 3 889 Tam Arsa 20.07.2023 15:20 7.556.500,00 TL. 226.695,00 TL 10 Yükseltepe 91880 / 2 860 Tam Arsa 20.07.2023 15:30 7.310.000,00 TL. 219.300,00 TL. 11 Sancaktepe 91862 / 1 8.518 461 Arsa 20.07.2023 15:40 6.454,000,00 TL. 193.620,00 TL.



3 - İhale konusu arsaların satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. ( 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli,Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

4 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 36. Maddesi için geçerlidir.)



5 - İsteklilerde Aranılan Şartlar Ve Belgeler :

Dış Zarf

5.a-1. İhaleye iştirak Dilekçesi.

5.a-2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

5.a-3. İkametgah Belgesi.

5.a-4. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.

(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

5.a-5. Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

5.a-6. Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

5.a-7 İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ( Aslı )

5.a-8. Tüzel Kişiler için Tescil Belgesi.

5.a-9. İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, vekalet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

5.a-10. İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

5.a-11. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Yetki Belgesi.

5.a-12. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter Tastikli İmza Sirküsü.

5.a-13. İhaleye iştirak eden gerçek ve Tüzel Kişiler için İhale Yasaklısı olmadığına dair yazılı belge (Tüzel kişiler bağlı oldukları Ticaret Odalarından alınacak)

5.a-14. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını belgeleyen noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi.

5.a-15. Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

5.a-16. Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

5.a-17. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.



b) İç Zarf

5.b-1. Teklif Mektubu. ( 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 37. maddesine uygun olacak.)

Not :. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 36. Maddesine göre satış ihalesine katılacak olan iştirakçiler yukarıda (5.a ve 5.b)’ de belirtilen evraklarını tamamlamak zorundadır.

6 - İhaleye Katılamayacak olanlar : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

7 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’ nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’ nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

8 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere , ihale günü saat 12.00’ ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

9 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 1.000,00 TL. şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.



( Adresimiz : Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No : 1 KEÇİÖREN / ANKARA )

#ilangovtr

Basın No: ILN01841396