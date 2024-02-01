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Resmi İlanlar KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞI İHALE İLANI
Resmi İlanlar

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞI İHALE İLANI

Yeniakit Publisher
2024-02-01 00:00:00 -

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞI İHALE İLANI

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Sancaktepe mahallesinde bulunan toplam 1 adet  arsanın, 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun  36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.
2 -  Bahse konu olan  1 adet  arsanın  bilgileri ekteki  tabloda belirtilmiştir .  
Sıra No Mahallesi Ada/  Parsel Toplam Alan                ( m² ) Satılacak Hisse Miktarı (m²) Cinsi İhale Tarihi İhale Saati Muhammen Bedel TL. Geçici Teminatı TL.
1 Sancaktepe 91862/4 12.706,00 Tam Arsa 22.02.2024 14:00 204.566.600,00 TL. 6.136.998,00 TL.
 3 -  İhale konusu arsaların satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. ( 2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli,Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları  cinsinden verilebilir.)
 
 
4 -  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. (2886 sayılı   Devlet İhale Kanunu’ nun  36. Maddesi için geçerlidir.)

  5 -   İsteklilerde  Aranılan  Şartlar  Ve  Belgeler  :
  1. Dış Zarf
       5.a-1. İhaleye  iştirak  Dilekçesi.
       5.a-2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
       5.a-3. İkametgah  Belgesi.
       5.a-4. Yasal  tebligat  adresini  belirten  imzalı  adres  beyanı.
             (İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
       5.a-5. Geçici  Teminat  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz.
       5.a-6. Şartname  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz.
       5.a-7  İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ( Aslı )
       5.a-8. Tüzel  Kişiler  için  Tescil Belgesi.
       5.a-9. İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, vekalet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,
       5.a-10. İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,
       5.a-11. Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Yetki  Belgesi.
       5.a-12. Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin Noter Tastikli İmza Sirküsü.
       5.a-13. İhaleye iştirak eden gerçek ve Tüzel Kişiler için İhale Yasaklısı olmadığına dair yazılı belge (Tüzel kişiler bağlı oldukları Ticaret Odalarından alınacak)
       5.a-14. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını belgeleyen noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi.             
       5.a-15. Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
       5.a-16.  Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
       5.a-17. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
  1. İç Zarf
      5.b-1.  Teklif  Mektubu.  ( 2886  sayılı  Devlet İhale Kanunu’ nun  37.  maddesine  uygun olacak.)
Not :. 2886 sayılı   Devlet İhale Kanunu’ nun 36. Maddesine göre satış ihalesine katılacak olan iştirakçiler  yukarıda (5.a ve 5.b)’ de belirtilen evraklarını  tamamlamak zorundadır.
6 -   İhaleye  Katılamayacak  olanlar   :   2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  6.  maddesinde  belirtilen  kişiler,  doğrudan  veya  dolaylı  olarak  ihaleye  katılamazlar.   
7 -  İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’ nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’ nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
8 -  Müracaat  Belgelerinin  Verilmesi   :   Müracaat  belgeleri kapalı bir zarfa konularak;  Encümen  Başkanlığına  sunulmak  üzere ,  ihale  günü   saat  12.00’  ye   kadar  Belediye  Yazı  İşleri  Müdürlüğüne   verilecektir.  
9 -  İhale  şartnamesi,  mesai  günlerinde  mesai  saatleri  içerisinde  Keçiören  Belediyesi  Emlak  ve  İstimlak  Müdürlüğü  İhale  Servisinden   1.000,00  TL.  şartname  bedeli  karşılığında  temin  edilebilir.   
( Adresimiz  :  Güçlükaya  Mah.  Cumhuriyet Cad.  Kalaba  Kent  Meydanı No : 1  KEÇİÖREN / ANKARA )                                                                                      
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN01973839