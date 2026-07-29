KDZ.EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2024/603 Esas

KARAR NO : 2025/783

Davacı K.H. aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mirasçı İzzet ve Gülhuri'den olma 26/09/1991doğumlu, Buğra Onur ÇETİN'in Mahkemenizce sistemde kayıtlı adresinize gerekçeli karar bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu kapsamda Kdz. Ereğli 2.Noterliği 13.04.2021 tarih 2705 yevmiye ile Kdz. Ereğli 4.Noterliği'nin 04.09.2007 tarih 3835 yevmiyenolu vasiyet eden Kadir ve Rukiye'den olma, 20.10.1938 doğumlu, 22658707568 TC kimlik numaralı ŞABAN DÖNMEZ'e ait VASİYETNAMELERİN AÇILIP MİRASÇILARINA OKUNMASINA,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 27/07/2026

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Basın No: ILN02518815