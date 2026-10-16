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Yerel Kaza yapan sürücünün naaşı kanyonda bulundu
Yerel

Kaza yapan sürücünün naaşı kanyonda bulundu

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Kaza yapan sürücünün naaşı kanyonda bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki İncekaya Kanyonu kenarında kaza yapmış vaziyette bulunan otomobilin sürücüsü, ekiplerin kanyonda yürüttüğü çalışmalar sonucunda ölü olarak bulundu.

İncekaya Kanyonu kenarında Kemal D.'ye ait otomobilin kaza yapmış halde olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, Kemal D.'nin kanyonda hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kemal D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından talihsiz adamın naaşı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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