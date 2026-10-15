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Yerel Kayseri’de polisten kaçamadı! 13 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı!
Yerel

Kayseri’de polisten kaçamadı! 13 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı!

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Kayseri’de polisten kaçamadı! 13 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yürüttükleri operasyonlara aralıksız devam ediyor.

Kayseri'de, hakkında 13 yıl 2 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda hakkında "5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan 13 yıl 2 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 2021 yılından itibaren 10 ayrı aranma kaydı bulunan M.K.'yi (61) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. 

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