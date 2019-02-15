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Kayseri yerel seçim anket sonuçları 2019 yerel seçim sonuçları Kayseri

Kayseri yerel seçim anket sonuçları. En son seçim anketleri 2019 verileri üzerinden yaklaşan 31 Mart 2019 yerel seçimleri için ışık tutulması bekleniyor. Kayseri Cumhur İttifakı açısından son derece önemli büyükşehirlerin başında gelmekte. Kayseri AK Parti'nin kalelerinden biri olduğundan AK Parti Kayseri'de farklı bir sonuçla sandıktan çıkmak istiyor. Peki Manisa yerel seçim anketi 2019 son durum ne?

15 Şubat 2019 Cuma 10:49
Kayseri yerel seçim anket sonuçları 2019 yerel seçim sonuçları Kayseri

En son seçim anketleri 2019 verileri üzerinden yaklaşan 31 Mart 2019 yerel seçimleri için ışık tutulması bekleniyor. Kayseri Cumhur İttifakı açısından son derece önemli büyükşehirlerin başında gelmekte. Kayseri AK Parti'nin kalelerinden biri olduğundan AK Parti Kayseri'de farklı bir sonuçla sandıktan çıkmak istiyor. Peki Manisa yerel seçim anketi 2019 son durum ne?

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 829 bin 785 seçmenin 3 bin 236 sandıkta oy kullandığı Manisa’da 31 Mart 2019 yerel seçimler son derece önemli. AK Parti Kayseri Büyükşehir belediye başkan adayı Memduh Büyükkılıç olurken, İYİ Parti Kayseri Büyükşehir belediye başkan adayı Durmuş Ataş oldu.

Yerel seçim anketi 2019 sonuçları

Kayseri yerel seçim anketi ORC Araştırmanın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için yayınladığı seçmen tercihi raporunu yayınladı. 14-31 Ocak tarihlerini kapsayan en güncel araştırmada Ankara seçmeninin %41.9'u Yansur Yavaş derken, seçmenlerin %36,8'i ise Mehmet Özhaseki'den yana oy kullanacağını açıkladı. Ankara Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Mehmet Özhaseki %47.4 oy oranına sahip iken, CHP'nin Adayı Mansur Yavaş %42.4 oy oranında gözüküyor. Ankete katılan 4200 kişi ile yapılan görüşmeler sonucu % 10.3 oranında seçmenin kararsız olduğu gözüküyor. Gezici Araştırma şirketinin yedi büyük şehirde yaptığı yerel seçim anketine göre ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk sırada yüzde 52,2 ile AK Parti + MHP Cumhur İttifakı’nın AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, ikinci sırada da yüzde 47,8 ile CHP + İyi Parti Millet İttifakı’nın CHP'li adayı Mansur Yavaş bulunuyor. Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi de 31 Mart 2019 yerel seçimlerine ilişkin yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Konsensus İstanbullulara, "Bu pazar bir yerel seçim olsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Anket sonucuna göre, araştırmaya katılanların yüzde 44,3'ü AK Parti'ye, yüzde 41,6'sı CHP'ye oy vereceklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 6,1'i kararsız. Anket şirketlerinin Kayseri yerel seçim sonuçlarına ilişkin verilerini açıklamadı. Ancak ORC araştırma daha önceden Kayseri yerel seçim anket sonuçlarını açıklamıştı.

Kayseri belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 58

MHP % 27

CHP % 8

BBP % 2

Kayseri 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 50

MHP % 21

CHP % 12

İYİ Parti % 11

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:49
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