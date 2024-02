KAYSERİ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Asgari Aylık Kira Bedeli































1.Yıl Aylık: 3.000,00.-TL (üçbinTürkLirası)+(İhale Artışı)

2. Yıl aylık kirasının bir önceki yılın aylık kirası + TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında) arttırılması ile kira bedelleri belirlenecektir.

3.Yıl Aylık: 24.000,00.-TL (yirmidörtbinTürkLirası)+(İhale Artışı)+(önceki 2 yılın tüfesi)

4.Yıldan itibaren sözleşme süresi sonuna kadar her yıl, bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında) arttırılması ile kira bedelleri belirlenecektir.