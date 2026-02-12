KAYSERİ 9. AİLE MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2025/606 Esas
DAVACI : Züleyha SERİM-25******40 -
DAVALI : Şahin Güngör SERİM-15*****04 -
DAVA : Boşanma (Suç İşleme ve Haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle)
Davalının tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilememesi, mernis adresinin boş olması sebebiyle davalının adresi meçhul kabul edilerek, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince, davalıya ön inceleme duruşma günü ve saatinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Boşanma davasının duruşması 02/06/2026 günü saat 10:45'e talik edilmiş olup; Önümüzdeki celsenin tahkikat ve sözlü yargılama duruşması olduğu, duruşmaya katılmayanların yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sonra erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçilebileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilemeyeceği ve yokluklarında hüküm verilebileceği hususu davalıya ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 26/06/2025
Basın No: ILN02399402