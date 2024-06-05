KAYSERİ 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/31

HAKİM : Sevgi IŞIK TOSUN 194236

KATİP : Elmas KARAKAYA 255003

DAVACI : K.H.

DAVALILAR : 1- HACER YILDIRIM-196******** - Tınaztepe Mah. 3050. Sk. No:18/36 Melikgazi /KAYSERİ

2- HAMİT YILDIRIM-196********- Hüseyin Ahmed Mustafa Cohodar Müess. Medine 9960 SUUDİ ARABİSTAN

3- JOUDI KABBANI-

4- MELİKGAZİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

DAVA : Evlenmenin Butlanı (Evlenmenin Butlanı (C. Savcısı Tarafından Açılan))

DAVA TARİHİ : 11/01/2022

Davalı Joudı KABBANI'nın yurt dışında yapılan adresine yapılan tebligatın iade geldiği, mahkememizce yapılan araştırmalar neticesinde de tebligata elverişli yeni adres bilgisinin tespit edilememesi nedeniyle, davalı Joudı KABBANI'nın adresi meçhul kabul edilerek, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince;davalı Joudı KABBANI'ya dava dilekçesi ile ön inceleme duruşma günü ve saatinin Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığıyla ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davaname dilekçesinde özetle; Evliyken yeniden evlenen ve önceki evliliği sona eren davalı Hamit YILDIRIM ve iyi niyet hususunda mahkeme huzurunda yargılanması gereken davalı Joudı KABBANI hakkında muhakemenin yapılması kamu adına arz ve talep edilmiştir.

Yazılı yargılamaya tabi olan ve duruşması 18/12/2024 günü saat 09:25'e bırakılan iş bu dosyada; davalı taraf olarak "Ekli dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz. Süresinde cevap verilmemesi halinde dilekçedeki iddia edilen vakaları inkar etmiş sayılacağınız. Durum ve koşullara göre cevap dilekçesini bu sürede hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu hallerde, cevap süresinin bitiminden başlamak, bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek süre veribeleceği HMK 122, 127 ve 128 maddeleri gereğince tarafınıza ihtarı" ve HMK 139-140 ve 141. Maddeleri gereği "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz", HMK 139/1-ç maddesi gereğince davetiyenin tarafınıza ilanen tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususlarının ihtarına, ihtarın ön inceleme duruşmasına daveti de içeren iş bu ilanen tebliği ile yapılmış sayılması, tarafınıza ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 31/05/2024

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Basın No: ILN02043237