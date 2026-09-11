KAYSERİ 7. AİLE MAHKEMESİHAKİMLİĞİ'NDEN

"İ L A N"



ESAS NO : 2024/962

KARAR NO : 2026/452

DAVACI : SİMGE ÇAKMAK- 53338219880 T.C kimlik nolu, Battalgazi Mah. Çetiner Sk. Villa ApartmanıNo:18 İç Kapı No:3Melikgazi/ KAYSERİ

DAVALI : EYÜP ÇAKMAK- 32407927352 T.C kimlik nolu,

DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

DAVA TARİHİ : 03/12/2024

KARAR TARİHİ : 23/06/2026

Mahkememizde davacı Simge ÇAKMAK tarafından davalı Eyüp ÇAKMAK aleyhine "Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))" davası açılmış olup, Mahkememizce verilen 23/06/2026 tarihli kararda özetle; "1- Davacı tarafından açılan Boşanma Davasının KABULÜ ile; Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Hacıkasım Mh/Köy, Cilt No:21, Hane No:276, BSN:10'da nüfusa kayıtlı, Eyup ve Esengül kızı, 09/02/1998 doğumlu, 53338219880 T.C Kimlik Numaralı, davacı SİMGE ÇAKMAK ile aynı yerde BSN:6'da nüfusa kayıtlı, Mümin ve Hicran oğlu, 23/04/1992 doğumlu, 32407927352 T.C Kimlik Numaralı, davalı EYÜP ÇAKMAK'ın tarafların TMK 166/1-2. Maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,2-Tarafların gayri reşit müşterek çocukları 22814249574 T.C Kimlik Numaralı, 11/03/2017 doğumlu, ÜMİT EFE ÇAKMAK ile 47200436130 T.C Kimlik Numaralı, 23/05/2019 doğumlu, NİSANUR ÇAKMAK'ın VELAYETİNİN DAVACI ANNEYE VERİLMESİNE, müşterek çocuklar ile babası arasında her ayın 1. ve 3.Cumartesi sabah saat: 09:00'dan pazar günü akşam saat: 17:00'ye kadar, dini bayramların 2. günü sabah saat:09:00'dan akşam saat:17:00'ye kadar, yarıyıl tatilinin 1. Günü sabah saat 10;00 dan 7. Gün akşam saat 17;00 a kadar, 1 temmuz- 31 Temmuz tarihleri arasında; 1 Temmuz sabah saat: 09:00'dan 31 Temmuz saat:17:00'e kadar kişisel ilişki düzenlenmesine" şeklinde karar verilmiş olup, davalı Eyüp ÇAKMAK'ın bir türlü tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi, yurt dışı ve yurt için mernis adreslerinin de bulunmaması nedeniyle, gerekçeli kararın davalı Eyüp ÇAKMAK'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Kararın davalıya ilanen tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, ilanen tebliğ olunur. 07/09/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02545390