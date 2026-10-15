Kayıp göçmen çocuklar bulundu
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Edirne'de kaldıkları çocuk evinden ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 13 yabancı uyruklu çocuk, güvenlik güçlerinin yürüttüğü titiz çalışmalarla sağ salim bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda çocuklardan 11'inin Edirne'de, 2'sinin ise İstanbul'da olduğu tespit edilerek koruma altına alındı.
Edirne'de konakladıkları kuruma geri dönmeyen 13 yabancı uyruklu çocuk, yürütülen çalışmalar sonucunda bulundu. Çocuklardan 11'i Edirne'de, 2'si ise İstanbul'da tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, 11 Ekim'de kendilerine verilen market izninin ardından Edirne İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne dönmeyen 14 çocuktan biri daha sonra kuruma geri döndü. Diğer çocukların bulunması için çalışma başlatıldı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında çocuklardan 11'i Edirne kent merkezi ve Yunanistan sınırına yakın bölgelerde, 2'si ise İstanbul'da bulundu. Bulunan 13 çocuk yeniden kuruma teslim edildi.
Olayla ilgili sürece ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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