Kayıp göçmen çocuklar bulundu

Edirne'de konakladıkları kuruma geri dönmeyen 13 yabancı uyruklu çocuk, yürütülen çalışmalar sonucunda bulundu. Çocuklardan 11'i Edirne'de, 2'si ise İstanbul'da tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, 11 Ekim'de kendilerine verilen market izninin ardından Edirne İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne dönmeyen 14 çocuktan biri daha sonra kuruma geri döndü. Diğer çocukların bulunması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında çocuklardan 11'i Edirne kent merkezi ve Yunanistan sınırına yakın bölgelerde, 2'si ise İstanbul'da bulundu. Bulunan 13 çocuk yeniden kuruma teslim edildi.

Olayla ilgili sürece ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.