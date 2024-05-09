KASTAMONU İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

MERMER PASA MALZEMENİN SATIŞI YAPILACAKTIR

1-İlimiz Devrekani İlçesi Yazıbelen Köyü sınırları içerisinde yer alan ruhsatı iptal edilen mermer sahasındaki 90.360 ton mermer pasa malzemenin satılması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ihaleye çıkarılmıştır.



2- Ruhsatı iptal edilmiş olan mermer sahasından çıkan 90.360 ton mermer pasa malzeme 4.800.000,00 TL muhammen bedelli olup; geçici teminatı 144.000,00 TL'dir.



3-İhale 21.05.2024 Salı günü saat 11.00’de Valilik binası İstiklal Yolu toplantı salonunda yapılacaktır.



4-İhale şartnamesi ile diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden mesai bitimine kadar ücretsiz olarak temin edilebilir.



5-İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yerleşim yeri belgesi,(İkametgah)

b) 2024 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü,

c) Vekaleten katılanlar için 2024 yılına ait noter tasdikli vekaletname,

d) İhaleye ortak olarak katılacakların 2024 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.

e) İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı belgesi aslı veya 2024 yılına ait noter tasdikli sureti

f) Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen teminat mektubu veya alındı makbuzu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 20.05.2024 tarihi saat 17:30 mesai bitimine kadar İl Özel İdaresi Hizmet Binasında bulunan Encümen Müdürlüğüne vereceklerdir.



6-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



7-Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.



İlan olunur.

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Basın No: ILN02027343