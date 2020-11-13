MİT Ortaasya Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu, Oda TV soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra cezaevinde hayatını kaybetti. Kaşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’ndeki şüpheli ölümüyle ilgili sır perdesi hala aralanamadı. Kaşif Kozinoğlu kimdir? Kaşif Kozinoğlu neden öldürüldü?

Kaşif Kozinoğlu kimdir?

MİT Orta Asya Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu, 1976 yılında Harp Okulu’ndan mezun oldu ve 1995 yılına kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görev yaptı. 1995 yılında kendi isteğiyle Özel Kuvvetler’den emekli olup MİT’e geçti. 2010 yılında Hakan Fidan tarafından son görevi olan MİT Orta Asya Başmüşavirliğine getirildi. Orta Asya’dan Çin’e kadar geniş bir bölge sorumluluk alanındaydı. 35 yıllık devlet görevinin yarısını Özel Kuvvetler’de yarısını da MİT’te geçirdi. 9 Mart 2011’de Afganistan’dan Türkiye’ye döndü ve Savcı Zekeriya Öz’e ifade verdi. 10 Mart’ta tutuklanarak önce Metris’e ardından Silivri’ye gönderildi. Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011’de hayatını kaybetti.

FETÖ’nün CIA bağlantısını kuran eski MİT’çi Enver Altaylı’nın Gülen’e gönderdiği raporlar ele geçirildi. Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde şüpheli biçimde ölen Kaşif Kozinoğlu’nu hedef gösteren Altaylı, “MİT Müsteşarı olmaya çalışıyor. Böyle bir şey olursa Allah Fethullah Hoca Efendi’yi, cemaatin önde gelenlerini korusun. Bu bir felaket olur” diyor.

FETÖ’nün adamı Enver Altaylı, mektubunda, FETÖ’nün yurt dışı bağlantılarıyla ilgili çok önemli bilgilere sahip olduğu belirtilen Kozinoğlu’nun, Özbekistan’da örgüt okullarının kapatılmasını sağladığı belirtiliyor. Altaylı, Gülen’e yazdığı mektupta, şu ifadeleri kullanıyor: “Özbekistan’da Şenkal Atasagun’un Özbekistan görevlisi olarak çalışan Kaşif Kozinoğlu, terfi ettirilmiş ve merkezi Taşkent’te bulunan, Orta Asya İstihbaratını koordine etmekle görevli büronun başına getirilmiştir. Okulların kapatılma sürecinde en büyük ihanet payı adı geçen bu şahsa aittir” diyor.