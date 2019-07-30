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Kas yapmak için değil ekmek kazanmak için her gün 40 ton taşıyorlar

Hayat şartlarının her geçen gün zorlaştığı günümüzde, ekmeğini en zor kazanan kesimlerden biri de tarım sektöründe çalışanlar.

30 Temmuz 2019 Salı 08:56
Kas yapmak için değil ekmek kazanmak için her gün 40 ton taşıyorlar

Hayat şartlarının her geçen gün zorlaştığı günümüzde, ekmeğini en zor kazanan kesimlerden biri de tarım sektöründe çalışanlar. Aydın’da hallerde ve tarım ürünleri alım merkezlerinde çalışan erkekler günlüğü 150 liraya her gün 40 ton malı traktör kasalarından alıp tırlara yüklüyor. Adeta forklift gibi çalışan hamallar kas yapmak için değil ekme kazanmak için bu işle uğraşmak zorunda olduklarını söylediler.


Aydın Efeler, Köşk ve Sultanhisar bölgesindeki tarım ürünleri indirme ve yükleme merkezlerinde çalışan hamallardan Sabahattin Okumuş, hamallığın sadece mal taşımaktan ibaret olmadığını özellikle sebze ve meyvelerde zamanla yarıştıklarını belirterek zor bir mesleği icra ettiklerini söyledi. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bazı işlerin ancak insan eliyle yapılabildiğini belirten Sabahattin Okumuş, “Aydın tarım memleketi olduğu için en kolay bulunan iş tarım işçiliği. Ancak normal tarım işçiliğinde yevmiyeler düşük olduğu için biz daha ağır olan hamallığı tercih ediyoruz. Her gün kişi başı ortalama 40 ton malı traktör veya kamyonet kasasından alıp tırlara yüklüyoruz. Bu iş karşılığı da 150 lira gündelik alıyoruz. İş dışında karşılaştığımız ve bizi tanımayanlar vücut geliştirmeye gittiğimizi sanıyor ama biz kas yapmak için değil ekmek kazanmak için çalışıyoruz” dedi.


Zamanla yarışıyoruz


Tarım ürünleri hamallığındaişin en zor kısmının zamanla yarışmak olduğunu belirten Sabahattin Okumuş, “Ürünün taze taze büyükşehirlere ya da işleneceği fabrikaya ulaşması için yükleme sırasında zamanla yarışıyoruz. Zor bir mesleğimiz var ama sürekli bu işi yaptığımız için alıştık” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 08:56
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