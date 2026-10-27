KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRİK İÇ TESİSAT UYGUNLUK RAPORU ALIMI VE DIŞ YILDIRIMLIK SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ İŞİ

ELEKTRİK İÇ TESİSAT UYGUNLUK RAPORU ALIMI VE DIŞ YILDIRIMLIK SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN): 2026/2066515

1- İdarenin

1.1. Adı : KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI / DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi: YUKARI MAHALLE BELEDİYE CADDESİ NO:6 KARTAL İSTANBUL KARTAL/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası: 02162805353

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati: 04.11.2026 - 10:30

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres: KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1. KAT İHALE KOMİSYON TOPLANTI SALONU

3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı : ELEKTRİK İÇ TESİSAT UYGUNLUK RAPORU ALIMI VE DIŞ YILDIRIMLIK SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ İŞİ

3.2. Niteliği, türü ve miktarı :

1 KALEM ELEKTRİK İÇ TESİSAT UYGUNLUK RAPORU ALIMI VE DIŞ YILDIRIMLIK SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer: Ölçüm Yapılacak Hizmet Binaları Teknik Şartname'nin IV. maddesinde belirtilmiştir. İşin teslimi Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Bina Yönetim Alt Birimine yapılacaktır.

3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 2(İki) aydır

3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3.1. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

Cihazların Kalibrasyon Evrakları (2026 Yılı)

EMO Büro Tescil Belgesi (2026 Yılı)

EMO SMM Belgesi (2026 Yılı)

Topraklama Yetki Belgesi (2026 Yılı)

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,78

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02578353