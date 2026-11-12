KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ
|SIRA
NO
|VERGİ NUMARASI
|TC KİMLİK NO
|AD SOYAD/UNVAN
|DÖNEMİ
|VERGİ NEV’İ
|VERGİ MİKTARI
|CEZA NEV’İ
|CEZA MİKTARI
|ANA TAKİP NO
|TAKİP NO
|Adres
|1
|12******63
|AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|04/2023-06/2023
|3080
|5.925.337,86
|2026031766MCg0000932
|2026031714MDO0001488
|Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 İç Kapı:2511 Bayraklı/İZMİR
|2
|12******63
|AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|04/2023-04/2023
|3080
|3.141.174,57
|2026031766MCg0000932
|2026031714MDO0001504
|Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 İç Kapı:2511 Bayraklı/İZMİR
|3
|12******63
|AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|01/2023-12/2023
|0010
|3.193.469,34
|2026031766MCg0000932
|2026031714MDO0001520
|Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 İç Kapı:2511 Bayraklı/İZMİR
|4
|12******63
|AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|01/2023-12/2023
|3080
|9.580.408,02
|2026031766MCg0000932
|2026031714MDO0001520
|Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 İç Kapı:2511 Bayraklı/İZMİR
|5
|40******88
|52*******52
|ERDİNÇ GÖKCEN
|01/2023-12/2023
|3080
|4.105.767,60
|2026091666MCj0000004
|2026091614MDR0000032
|İNÖNÜ MAH. 777 SK. NO: 16 İÇ KAPI NO: 3 BORNOVA / İZMİR
|6
|78******89
|SULTAN DZ OTOMOTİV YEDEK PARÇA NAKLİYE TAŞIMACILIK ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|01/2024-12/2024
|3080
|3.199.291,68
|2025111366MCm0000283
|2025111214MDU0002068
|ADALET MAH. MANAS BLV. FOLKART TOWERS NO: 39-2511 BAYRAKLI / İZMİR
|7
|99******04
|ZAFER NAKLİYE İNŞAAT PEYZAJ YEDEK PARÇA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|01/2025-03/2025
|3080
|4.902.268,71
|2026042066MCo0000982
|2026041714MDW0000560
|ADALET MAH. 2131/2 SK. NO:8 BAYRAKLI / İZMİR
|Karşıyaka Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, yukarıda Adı ve Soyadı/Unvanı yazılı bulunan gerçek/tüzel kişi mükellefler adına tanzim olunan ödeme emirleri, gerçek/tüzel kişiler ile bunların kanuni temsilcisi, ortağı, varisi ve müteselsil sorumlularının adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresinin bulunmaması ayrıca, bu kişilerin bilinen adresinde de bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103. ve 106. maddelerine göre, ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde, kendisine süreyle kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adresini bildirmeyenler hakkında ise iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02591356