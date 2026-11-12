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Resmi İlanlar KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlanlar

KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ

SIRA
NO		 VERGİ NUMARASI TC KİMLİK NO AD SOYAD/UNVAN DÖNEMİ VERGİ NEV’İ VERGİ MİKTARI CEZA NEV’İ CEZA MİKTARI ANA TAKİP NO TAKİP NO Adres
1 12******63   AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 04/2023-06/2023     3080 5.925.337,86 2026031766MCg0000932 2026031714MDO0001488 Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 İç Kapı:2511 Bayraklı/İZMİR
2 12******63   AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 04/2023-04/2023 3080 3.141.174,57     2026031766MCg0000932 2026031714MDO0001504 Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 İç Kapı:2511 Bayraklı/İZMİR
3 12******63   AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 01/2023-12/2023 0010 3.193.469,34     2026031766MCg0000932 2026031714MDO0001520 Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 İç Kapı:2511 Bayraklı/İZMİR
4 12******63   AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 01/2023-12/2023     3080 9.580.408,02 2026031766MCg0000932 2026031714MDO0001520 Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 İç Kapı:2511 Bayraklı/İZMİR
5 40******88 52*******52 ERDİNÇ GÖKCEN 01/2023-12/2023     3080 4.105.767,60 2026091666MCj0000004 2026091614MDR0000032 İNÖNÜ MAH. 777 SK. NO: 16 İÇ KAPI NO: 3 BORNOVA / İZMİR
6 78******89   SULTAN DZ OTOMOTİV YEDEK PARÇA NAKLİYE TAŞIMACILIK ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 01/2024-12/2024     3080 3.199.291,68 2025111366MCm0000283 2025111214MDU0002068 ADALET MAH. MANAS BLV. FOLKART TOWERS NO: 39-2511 BAYRAKLI / İZMİR
7 99******04   ZAFER NAKLİYE İNŞAAT PEYZAJ YEDEK PARÇA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 01/2025-03/2025     3080 4.902.268,71 2026042066MCo0000982 2026041714MDW0000560 ADALET MAH. 2131/2 SK. NO:8 BAYRAKLI / İZMİR
Karşıyaka Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, yukarıda Adı ve Soyadı/Unvanı yazılı bulunan gerçek/tüzel kişi mükellefler adına tanzim olunan ödeme emirleri, gerçek/tüzel kişiler ile bunların kanuni temsilcisi, ortağı, varisi ve müteselsil sorumlularının adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresinin bulunmaması ayrıca, bu kişilerin bilinen adresinde de bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103. ve 106. maddelerine göre, ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde, kendisine süreyle kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adresini bildirmeyenler hakkında ise iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02591356