KARS ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞ VE KİRALAMA İHALE İLANI 2886 SAYILI KANUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR Sıra No Taşınmaz No İli İlçesi Mah./Köy Ada Parsel Cinsi Yüzölçümü

(m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Fiili

Durumu Tahmin

Edilen Bedeli (TL) Geç.Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 36010116569 Kars Merkez Bülbül Mahallesi 252 19 Arsa 193,30 1 / 1 Taşınmazın bir kısmı imar yolunda, Geriye kalan kısmı B-4 alanında kalmaktadır.

İşgalli 676.550,00 TL 67.655,00 TL 27/07/2026 8:30 2 36010116570 Kars Merkez Bülbül Mahallesi 252 4 Arsa 633,63 1/1 Taşınmazın bir kısmı imar yolunda, Geriye kalan kısmı B-4 alanında kalmaktadır.

İşgalli 2.550.000,00 TL 255.000,00 TL 27/07/2026 08:50 3 36010100534 Kars Merkez Aydınlıkevler Mahallesi 537 75 Arsa 1.303,47 1/1 A-4 Alanında kalmaktadır. İşgalli 1.850.000,00 TL 185.000,00 TL 27/07/2026 09:10 4 36010126506 Kars Merkez Halefoğlu Köyü 121 5 Arsa 1.914,00 1/1 İmarsız İşgalli 1.600.000,00 TL 160.000,00 TL 27/07/2026

09:30

5 36010126603 Kars Merkez Halefoğlu Köyü 106 122 Ham Toprak 4.591,41 1/1 İmarsız İşgalli 690.000,00 TL 69.000,00 TL 27/07/2026 09:50 6 36010125595 Kars Merkez Yılanlı Köyü 109 7 Müfrez Arsa 1.358,43 1/1 İmarsız İşgalsiz 605.000,00 TL 60.500,00 TL 27/07/2026 10:10 7 36010125566 Kars Merkez Yılanlı Köyü 102 5 Müfrez Arsa 1.370,88 1/1 İmarsız İşgalli 615.000,00 TL 61.500,00 TL 27/07/2026 10:30 8 36010125594 Kars Merkez Yılanlı Köyü 109 5 Müfrez Arsa 1.309,85 1/1 İmarsız İşgalli 585.000,00 TL 58.500,00 TL 27/07/2026 10:50 9 36010125601 Kars Merkez Yılanlı Köyü 107 2 Müfrez Arsa 1.272,03 1/1 İmarsız İşgalsiz. 570.000,00 TL 57.000,00 TL 27/07/2026 11:10 10 36010127433 Kars Merkez Yılanlı Köyü 107 4 Müfrez Arsa 1.280,02 1/1 İmarsız İşgalli 570.000,00 TL 57.000,00 TL 27/07/2026 11:30 11 36010109190 Kars Merkez Hasçiftlik Köyü 140 1 Arsa 854,63 1/1 İmarsız İşgalli 317.000,00 TL 31.700,00 TL 27/07/2026 13:20 12 36010109189 Kars Merkez Hasçiftlik Köyü 140 2 Arsa 886,92 1/1 İmarsız İşgalli 329.000,00 TL 32.900,00 TL 27/07/2026 13:40 13 36010109191 Kars Merkez Hasçiftlik Köyü 139 20 Arsa 826,89 1/1 İmarsız İşgalli 306.500,00 TL 30.650,00 TL 27/07/2026 14:00 14 36010109192 Kars Merkez Hasçiftlik Köyü 139 21 Arsa 845,40 1/1 İmarsız İşgalli 313.000,00 TL 31.300,00 TL 27/07/2026 14:20 15 36010109196 Kars Merkez Hasçiftlik Köyü 139 22 Arsa 854,84 1/1 İmarsız İşgalli 317.000,00 TL 31.700,00 TL 27/07/2026 14:40 16 36010121280 Kars Merkez Azat Köyü 101 95 Tarla 17.532,75 1/1 İmarsız İşgalli 7.050.000,00 TL 705.000,00 TL 27/07/2026 15:00 17 36010121188 Kars Merkez Azat Köyü 110 5 Ham Toprak 111,59 1/1 İmarsız İşgalsiz 60.000,00 TL 6.000,00 TL 27/07/2026 15:20 18 36010121196 Kars Merkez Azat Köyü 126 28 Ham Toprak 14.088,67 1/1 İmarsız İşgalsiz 5.650.000,00 TL 565.000,00 TL 27/07/2026 15:40 19 36010121241 Kars Merkez Azat Köyü 101 12 Ham Toprak 7.790,29 1/1 İmarsız İşgalli 3.150.000,00 TL 315.000,00 TL 27/07/2026 16:00 20 36010126407 Kars Merkez Dikme Köyü 123 9 Tarla 2.222,01 1/1 İmarsız İşgalli 3.260.000,00 TL 326.000,00 TL 27/07/2026 16:20 21 36010103463 Kars Merkez Aydınalan Köyü 126 7 Arsa 1.493,51 1/1 İmarsız İşgalli 240.000,00 TL 24.000,00 TL 27/07/2026 16:40 22 36010116840 Kars Merkez Derecik Köyü 123 93 Tarla 14.599,66 1/1 İmarsız İşgalli 853.000,00 TL 85.300,00 TL 28/07/2026 08:30 23 36010102692 Kars Merkez Ardos Köyü 183 24 Hane ve Avlu 1.865,20 1/1 İmarsız İşgalli 653.000,00 TL 65.300,00 TL 28/07/2026 08:50 24 36010102691 Kars Merkez Ardos Köyü 183 25 Hane ve Avlu 3.000,67 1/1 İmarsız İşgalli 1.051.000,00 TL 105.100,00 TL 28/07/2026 09:10 25 36010113480 Kars Merkez Subatan Köyü 101 958 Tarla 8.633,48 1/1 İmarsız İşgalli 305.000,00 TL 30.500,00 TL 28/07/2026 09:30 26 36010120471 Kars Merkez Subatan Köyü 101 725 Tarla 8.924,33 1/1 İmarsız İşgalli 315.000,00 TL 31.500,00 TL 28/07/2026 09:50 27 36010117569 Kars Merkez Soylu Köyü 218 13 Tarla 3.085,57 1/1 İmarsız İşgalli 110.000,00 TL 11.000,00 TL 28/07/2026 10:10 28 3601013270 Kars Merkez Soylu Köyü 216 5 Tarla 27.302,36 1/1 İmarsız İşgalli 960.000,00 TL 96.000,00 TL 28/07/2026 10:30 29 36010127474 Kars Merkez Soylu Köyü 217 22 Tarla 3.080,49 1/1 İmarsız İşgalli 110.000,00 TL 11.000,00 TL 28/07/2026 10:50 30 36010121144 Kars Merkez Eşmeyazı Köyü 104 105 Ham Toprak 7.400,00 1/1 İmarsız İşgalli 260.000,00 TL 26.000,00 TL 28/07/2026 11:10 31 36010121157 Kars Merkez Eşmeyazı Köyü 125 116 Ham Toprak 31.000,00 1/1 İmarsız İşgalli 1.085.000,00 TL 108.500,00 TL 28/07/2026 11:30 32 36010121160 Kars Merkez Eşmeyazı Köyü 125 130 Ham Toprak 27.600,00 1/1 İmarsız İşgalli 966.000,00 TL 96.600,00 TL 28/07/2026 13:20 33 36010121137 Kars Merkez Eşmeyazı Köyü 102 70 Ham Toprak 4.800,00 1/1 İmarsız İşgalsiz 168.000,00 TL 16.800,00 TL 28/07/2026 13:40 34 36010112329 Kars Merkez Ladikars Köyü 128 28 Ev ve Müştemilatı 249,80 1/1 İmarsız İşgalli 321.000,00 TL 32.100,00 TL 28/07/2026 14:00 35 36010112394 Kars Merkez Ladikars Köyü 151 7 Arsa 526,13 1/1 İmarsız İşgalli 527.000,00 TL 52.700,00 TL 28/07/2026 14:20 36 36010126015 Kars Merkez Ladikars Köyü 139 3 Arsa 1.552,75 1/1 İmarsız İşgalli 1.600.000,00 TL 160.000,00 TL 28/07/2026 14:40 37 36010112372 Kars Merkez Ladikars Köyü 131 11 Arsa 226,83 1/1 İmarsız İşgalli 216.000,00 TL 21.600,00 TL 28/07/2026 15:00 38 36010112389 Kars Merkez Ladikars Köyü 151 4 Arsa 551,63 1/1 İmarsız İşgalli 552.000,00 TL 55.200,00 TL 28/07/2026 15:20 39 36010125421 Kars Merkez Cumhuriyet Köyü 191 4 Kargir Ev ve Bahçesi 1.961,89 1/1 İmarsız İşgalli 1.400.000,00 TL 140.000,00 TL 28/07/2026 15:40 40 36010115481 Kars Merkez Cumhuriyet Köyü 182 11 Arsa 649,43 1/1 İmarsız İşgalli 455.000,00 TL 45.500,00 TL 28/07/2026 16:00 41 36010126190 Kars Merkez Cumhuriyet Köyü 191 20 Arsa 2.972,51 1/1 İmarsız İşgalli 2.100.000,00 TL 210.000,00 TL 28/07/2026 16:20 42 36010126189 Kars Merkez Cumhuriyet Köyü 191 21 Arsa 1.757,83 1/1 İmarsız İşgalli 1.231.000,00 TL 123.100,00 TL 28/07/2026 16:40 43 36010105256 Kars Merkez Çerme Köyü 134 7 Arsa 3.754,63 1/1 İmarsız İşgalli 451.000,00 TL 45.100,00 TL 29/07/2026 08:30 44 36010105028 Kars Merkez Çerme Köyü 185 57 Ham Toprak 6.879,06 1/1 İmarsız İşgalli 241.000,00 TL 24.100,00 TL 29/07/2026 08:50 45 36010105195 Kars Merkez Çerme Köyü 198 19 Tarla 38.347,08 1/1 İmarsız İşgalli 1.350.000,00 TL 135.000,00 TL 29/07/2026 09:10 46 36010124580 Kars Merkez Çerme Köyü 198 16 Tarla 6.833,45 1/1 İmarsız İşgalli 240.000,00 TL 24.000,00 TL 29/07/2026 09:30 47 36010127533 Kars Merkez Çerme Köyü 180 24 Ham Toprak 7.697,13 1/1 İmarsız İşgalli 270.000,00 TL 27.000,00 TL 29/07/2026 09:50 2886 SAYILI KANUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR Sıra No Taşınmaz No. İli İlçesi Mah./Köy Ada Parsel Cinsi Yüzölçümü /Kiralanacak Yüzölçüm. Kiralama Amacı ve Süresi İmar Durumu Fiili Durımu. Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 36010124551 Kars Merkez Çerme Köyü 195 32 Tarla 20.633,44 / 20.633,44 Tarımsal Faaliyetlerde kullanılmak amacıyla.

3 (üç) yıl. İmarsız İşgalli 10.833,00 TL 1.083,30 TL 29/07/2026 10:10 2 36010124550 Kars Merkez Çerme Köyü 195 53 Tarla 15.618,34 / 15.618,34 Tarımsal Faaliyetlerde kullanılmak amacıyla.

3 (üç) yıl İmarsız İşgalli 8.200,00 TL 820,00 TL 29/07/2026 10:30 3 36010127435 Kars Merkez Ladikars Köyü 246 1 Çayır 2.522,14 / 2.522,14 Su Ürünleri Üretim Yer olarak kullanılmak amacıyla.

5 (beş) yıl. İmarsız İşgalli 50.500,00 TL 5.050,00 TL 29/07/2026 10:50 4 36010126120 Kars Merkez Cumhuriyet Köyü 118 1 Çayır 7.496,17/ 7.496,17 Su Ürünleri Üretim Yer olarak kullanılmak amacıyla.

5 (beş) yıl. İmarsız İşgalli 150.000,00 TL 15.000,00 TL 29/07/2026 11:10 1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Kars Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyonca 1 Numaralı Toplantı Salonunda yapılacaktır. 2. İhalelere katılacak isteklilerin; a) Yatıracakları teminatlara ilişkin belgeleri (Tedavüldeki Türk parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.), Geçici teminat Kars Defterdarlığının (Muhasebe Müdürlüğü) Kars Ziraat Bankası Merkez Şubesindeki TR39 0001 0001 4700 0010 0055 30 IBAN nolu hesabına talip olduğu taşınmazın ada ve parsel numarası belirtilerek ödenebilecektir. Ancak bankaya yatırılan geçici teminat ödemesinin Kars Defterdarlığınca (Muhasebe Müdürlüğü) ihale saatine kadar Muhasebe girişi yapılmış olması gerekmektedir. Yatırılan geçici teminat bedeli ihale saatine kadar muhasebe girişi yapılmayan istekliler ihaleye alınmayacak olup, komisyonun bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz), b) Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri, aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı fotokopisini veya onaylı nüfus kayıt örneğini, c) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan 2026 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belgeyi veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletmeyi; Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, nüfus cüzdan fotokopilerini, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) d) Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve (b) bendinde gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri, e) İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b) ve (c) veya (d) bendinde istenen tüm belgeleri, İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

3- Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.

4-Taşınmazların satış bedeli peşin ödeneceği gibi talep edilmesi halinde ve bedelin taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’ yi geçtiği takdirde, ihale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde taksitle de ödenebilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.

5-Taşınmazların işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Taşınmazların imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırıldığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine, hiç bir sorumluluk yüklenmez.



6-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.



7-Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler ( kendi adına veya temsilen ) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

8-Taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.

9- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

10- İhaleler ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Kars Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

11- Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen maddelerle birlikte, imzalı, şartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla biribirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.

12- İhalelere ilişkin bilgiler Kars Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün http://kars.csb.gov.tr ve http://www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir. 13- İhaleler hakkında İdaremizin 0 (474) 212 70 32 – 33 numaralı telefonundan bilgi alınabilir. 14- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. İLAN OLUNUR.

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Basın No: ILN02506548