KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2022/208

KARAR NO : 2024/42

Davacı KARAYOLLARI 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

H Ü K Ü M :

1-Davanın KABULÜNE, Kars İli Merkez İlçesi Dikme Köyü 134 ada 204 nolu parsel sayılı 1.771,82 m²lik taşınmazdan davalıların hissesine düşen payın (3706/6272 hisse) kamulaştırma bedelinin 35.650,79 TL olduğunun TESPİTİNE,

2-Tespit edilen Kamulaştırma bedelinin dava tarihinden itibaren kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davacı kurumundan tahsili ile davalı tarafa ödenmesine,

3-35.650,79 TL olarak tespit edilen kamulaştırma bedelinin kararla birlikte kesinleşmesi beklenmeden davalı taraflara tapudaki hisseleri oranında veraset ilamındaki payları gözetilerek ödenmesine, bu hususta Kars Ziraat Bankasına müzekkere yazılmasına, tapu kaydında takyidat varsa bedele yansıtılmasına, ödeme yapılmış olması halinde tekerrür hususunun infazda gözetilmesine,

4-Kars ili, Merkez İlçesi Dikme Köyü 134 ada 204 parsel numaralı 1.771,82 m²lik taşınmazın davalı ve dahili davalıların hissesine düşen kısmın 3706/6272 pay (Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı 2566/6272 hisse dışında kalan payın) tapu kaydının iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine YOL OLARAK TERKİNİNE, tüm takyidatlarından ari olarak idare adına TESCİLİNE, (Fen bilirkişisinin çizmiş olduğu 23/01/2023 tarihli rapor ve krokinin karar eki sayılmasına)

5-Karardan bir suretin İİK 28 uyarınca Kars İl Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

6-Kararın gereğinin yerine getirilmesi için karardan bir nüsha eklenerek Kars Tapu Müdürlüğü'ne resen müzekkere yazılmasına, (müzekkereye Fen bilirkişisinin çizmiş olduğu 23/01/2023 tarihli rapor ve krokinin eklenmesine),

7-Güncel tapu kaydının, ölü maliklerin mirasçılık belgelerinin kararın eki sayılmasına,

8-Taşınmazın tapu kaydı üzerinde varsa haciz, ipotek vb. mükellefiyetlerin, bedele yansıtılmasına,

9-Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

10-Davacı tarafça yapılan yargılama giderinin 2942 sayılı yasanın 29. maddesi gereğince kendi üzerinde bırakılmasına,

11-Dahili Davalı Ayten Savar tarafından 11,50 TL yargılama giderinin davacı kurumdan alınarak dahili davalıya verilmesine,

12-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23/10/2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı, 01/06/2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı da göz önüne alınarak, davacı idare lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

13-Dahili davalı Ayten Savar dava ve duruşmalarda kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihindeki AAÜT Gereğince hesaplanan 153,92 TL vekalet ücretinin davacı kurumdan alınarak davalıya verilmesine,

14-HMK'nun 333/1 maddesi uyarınca, artan gider avansının, yatıran tarafa iadesine,

Dair, Karar davacı Karayolları 18.Bölge Müdürlüğü tarafından istinaf edilmiş olup, kararın ve istinaf dilekçesinin yargılama aşamasından beriaramalara rağmen dahili davalı Meltem Öztürkler'e tebliğ edilemediğinden; Kararın ve istinaf dilekçesinin MELTEM ÖZTÜRKLER'e, ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf etmeniz veya istinafa cevap vermeniz, vermediğiniz takdirde dosyanın bu haliyle Erzurum Bölge Adliyesine gönderileceği, Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 17/04/2024

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Basın No: ILN02022910