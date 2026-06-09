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Aktüel Karne heyecanı yaşayacaktı! 8’inci sınıf öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
Aktüel

Karne heyecanı yaşayacaktı! 8’inci sınıf öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Karne heyecanı yaşayacaktı! 8’inci sınıf öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde sahilde çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan 8.sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Erdem Demir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir’de karne heyecanı yaşamaya hazırlanan 8’inci sınıf öğrencisi Erdem Demir, Karşıyaka Sahili’nde çıkan kavganın ardından hayatını kaybetti.

 

Kavgada kan aktı

Olay, iki gün önce Karşıyaka Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taraflar arasında daha önceden var olan husumet nedeniyle sahil bandında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, iddiaya göre 18 yaşındaki C.C. yanında bulundurduğu kesici aletle Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Erdem Demir'i (15) ağır yaraladı. Kavgaya C.C.'nin yanında bulunan 19 yaşındaki D.K. de dahil oldu.

 

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erdem Demir, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan talihsiz çocuk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

 

İki kişi tutuklandı

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, cinayeti gerçekleştirdiği tespit edilen C.C. ile kavgaya karıştığı belirlenen D.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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