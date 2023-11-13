KARGO HİZMETİ ALINACAKTIR

JANDARMA TED.MRKZ.K.LIĞI(SOĞANLI/İSTANBUL) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

İKN : 2023/1248775

1-İdarenin a) Adı : JANDARMA TED.MRKZ.K.LIĞI(SOĞANLI/İSTANBUL) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI b) Adresi : D-100 Kuzey Yanyol Caddesi No: 62 34880 Soğanlık KARTAL/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2163778283 - 2163773776 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : Kargo ile Yük Taşıtma Hizmet Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 1-10 Kg./Desi Dahil 100 Adet ve 11 Kg./Desi Dahil ve Üzeri 170.000 Kg./Desi Kargo ile Yük Taşıtma

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı Jandarma Depo Komutanlığı (Soğanlık/Kartal/İSTANBUL)?dan teslim alınan malzemeler Türkiye genelindeki muhtelif Jandarma Birlik ve Kurumlarına teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024 d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.12.2023 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı İhale Salonu Soğanlık-Kartal/İSTANBUL

hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

4925 Sayılı Karayolları Kanununun 5’inci maddesi gereği isteklilerin sahip olmaları zorunlu olan ve ayrıntısı Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde izah edilen ve Ulaştırma Bakanlığından alınan M2 Yetki Belgesine ilişkin bilgiler yeterlik bilgileri tablosunda yer alan bölümde belirtilecektir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;



4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.



4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.



4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.



4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibarentakvim günüdür.14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) :Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.