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Resmi İlanlar KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İHALE İLANI
Resmi İlanlar

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İHALE İLANI

Yeniakit Publisher
2023-10-28 00:00:00 -

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi,cinsi, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, satış rayiç değeri ve geçici teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü artırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

1-İdarenin

Adı KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                              2- İhale Konusu

Adresi Eskikuyumcular Mah.Yeşilyol Sokak No:5 10100  Karesi / BALIKESİR                               a) Niteliği, türü ve miktarı Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların satışı

Telefon numarası 0-266- 2430400-2202                                                                                         b) Yeri Aşağıda belirtilen mahallelerdeki taşınmazlar

Faks numarası 0-266- 2436709

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer Karesi Belediyesi Toplantı ve Nikah Salonu (Karesi AVM) 1. Kat İhale Odasında komisyon huzurunda yapılacaktır.  

b) Tarihi ve Saati Aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

  İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a)  Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b)  Geçici Teminat Belgesi, (Makbuz)

c) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge; Karesi belediyesine borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış olacaktır. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı).

d)  İkametgah İlmühaberi,                                                                                                        

e)  Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri

f)   Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g)  İsteklinin Kooperatif , Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

5- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.

6-  İhaleye katılabilmek için; ilgililer istenilen belgeleri 07.11.2023 Salı günü saat 17:30'a kadar İmar  ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

NOT: Gayrimenkullere ait bedellerin tamamı peşin olarak Belediyemiz veznesinden veya TR86 0001 0000 4567 9490 8350 01 IBAN nolu T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Merkez Şubesi hesabımıza  ödenecek olup, ödeme yapıldığına dair makbuzlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilecektir. Satış bedellerinin ödenmesinin ardından tapu tescili yapılacaktır.

İHALE BAŞVURULARI 07.11.2023 SALI GÜNÜ SAAT 17:30 KADAR YAPILABİLECEKTİR

İHALE SIRA NO

İHALE
TARİHİ

İHALE SAATİ

MAHALLE

ADA NO

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

BLOK NO

CİNSİ

HİSSE
ORANI

İMAR DURUMU

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

SATIŞ RAYİÇ DEĞERİ (TL)

1

08.11.2023

10:00

AKTARMA

127

4

465,91

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺11.880,00

₺396.000,00

2

08.11.2023

10:05

AKTARMA

127

5

340,20

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺8.700,00

₺290.000,00

3

08.11.2023

10:10

ALACABAYIR

108

22

1.512,17

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺18.150,00

₺605.000,00

4

08.11.2023

10:15

ALACABAYIR

108

23

1.962,50

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺23.550,00

₺785.000,00

5

08.11.2023

10:20

ALACABAYIR

108

24

1.984,81

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺23.820,00

₺794.000,00

6

08.11.2023

10:25

BÜYÜK PINAR

140

1

489,34

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺7.350,00

₺245.000,00

7

08.11.2023

10:30

BÜYÜK PINAR

140

2

494,79

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺7.440,00

₺248.000,00

8

08.11.2023

10:35

BÜYÜK PINAR

140

7

376,51

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺5.640,00

₺188.000,00

9

08.11.2023

10:40

DÜZOBA

103

3

495,49

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺5.940,00

₺198.000,00

10

08.11.2023

10:45

DÜZOBA

112

564

1.429,55

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺17.160,00

₺572.000,00

11

08.11.2023

10:50

DÜZOBA

112

565

1.336,30

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺16.050,00

₺535.000,00

12

08.11.2023

10:55

DÜZOBA

112

566

1.413,75

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺17.010,00

₺567.000,00

13

08.11.2023

11:00

DÜZOBA

112

567

1.633,10

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺19.590,00

₺653.000,00

14

08.11.2023

11:05

DÜZOBA

112

568

1.256,64

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺15.090,00

₺503.000,00

15

08.11.2023

11:10

DÜZOBA

112

569

1.320,36

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺15.840,00

₺528.000,00

16

08.11.2023

11:15

DÜZOBA

112

570

1.207,81

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺14.490,00

₺483.000,00

17

08.11.2023

11:20

DÜZOBA

113

17

358,92

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺4.305,00

₺143.500,00

18

08.11.2023

11:25

DÜZOBA

113

18

314,89

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺3.780,00

₺126.000,00

19

08.11.2023

11:30

DÜZOBA

116

49

798,59

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺9.600,00

₺320.000,00

20

08.11.2023

11:35

FETHİYE

-

664

487,37

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺10.965,00

₺365.500,00

21

08.11.2023

11:40

FETHİYE

-

665

601,45

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺13.530,00

₺451.000,00

22

08.11.2023

11:45

FETHİYE

-

666

431,19

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺9.705,00

₺323.500,00

23

08.11.2023

11:50

FETHİYE

-

667

455,55

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺10.260,00

₺342.000,00

24

08.11.2023

11:55

İBİRLER

104

2

1.019,82

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺27.540,00

₺918.000,00

25

08.11.2023

14:00

KALAYCILAR

104

10

799,90

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺60.000,00

₺2.000.000,00

26

08.11.2023

14:05

KALAYCILAR

104

11

800,10

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺60.000,00

₺2.000.000,00

27

08.11.2023

14:10

KALAYCILAR

104

12

799,90

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺60.000,00

₺2.000.000,00

28

08.11.2023

14:15

KALAYCILAR

104

13

800,04

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺60.000,00

₺2.000.000,00

29

08.11.2023

14:20

KALAYCILAR

104

14

800,07

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺60.000,00

₺2.000.000,00

30

08.11.2023

14:25

KALAYCILAR

104

15

800,08

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺60.000,00

₺2.000.000,00

31

08.11.2023

14:30

KALAYCILAR

104

16

800,04

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺60.000,00

₺2.000.000,00

32

08.11.2023

14:35

KALAYCILAR

104

17

760,01

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺57.000,00

₺1.900.000,00

33

08.11.2023

14:40

KALAYCILAR

104

18

759,39

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺57.000,00

₺1.900.000,00

34

08.11.2023

14:45

KALAYCILAR

104

9

983,90

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺73.800,00

₺2.460.000,00

35

08.11.2023

14:50

KALAYCILAR

105

1

754,54

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺56.610,00

₺1.887.000,00

36

08.11.2023

14:55

KALAYCILAR

105

2

760,06

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺57.000,00

₺1.900.000,00

37

08.11.2023

15:00

KALAYCILAR

105

3

799,82

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺60.000,00

₺2.000.000,00

38

08.11.2023

15:05

KALAYCILAR

105

4

800,09

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺60.000,00

₺2.000.000,00

39

08.11.2023

15:10

KALAYCILAR

105

5

800,26

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺60.000,00

₺2.000.000,00

40

08.11.2023

15:15

KALAYCILAR

105

6

800,43

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺60.000,00

₺2.000.000,00

41

08.11.2023

15:20

KALAYCILAR

105

7

759,87

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺39.900,00

₺1.330.000,00

42

08.11.2023

15:25

KALAYCILAR

105

8

800,13

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺42.000,00

₺1.400.000,00

43

08.11.2023

15:30

KALAYCILAR

105

9

800,05

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺42.000,00

₺1.400.000,00

44

08.11.2023

15:35

KALAYCILAR

105

10

789,05

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺41.430,00

₺1.381.000,00

45

08.11.2023

15:40

KALAYCILAR

105

11

966,23

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺50.730,00

₺1.691.000,00

46

08.11.2023

15:45

KALAYCILAR

105

12

880,26

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺46.200,00

₺1.540.000,00

47

08.11.2023

15:50

KALAYCILAR

105

13

879,72

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺46.200,00

₺1.540.000,00

48

08.11.2023

15:55

KALAYCILAR

105

14

880,07

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺66.000,00

₺2.200.000,00

49

08.11.2023

16:00

KALAYCILAR

105

15

879,68

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺66.000,00

₺2.200.000,00

50

08.11.2023

16:05

KALAYCILAR

105

16

879,66

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺66.000,00

₺2.200.000,00

51

08.11.2023

16:10

KALAYCILAR

105

17

879,47

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺66.000,00

₺2.200.000,00

52

08.11.2023

16:15

KALAYCILAR

105

18

890,96

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺66.840,00

₺2.228.000,00

53

08.11.2023

16:20

KALAYCILAR

112

3

800,08

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺60.000,00

₺2.000.000,00

54

08.11.2023

16:25

NAİPLİ

137

20

1.230,48

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺92.280,00

₺3.076.000,00

55

08.11.2023

16:30

NAİPLİ

137

21

1.193,22

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺89.490,00

₺2.983.000,00

56

08.11.2023

16:35

NAİPLİ

137

22

1.253,25

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺93.990,00

₺3.133.000,00

57

08.11.2023

16:40

NAİPLİ

197

39

600,14

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺45.000,00

₺1.500.000,00

58

09.11.2023

10:00

TOYBELEN

112

2

891,58

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺10.710,00

₺357.000,00

59

09.11.2023

10:05

TOYBELEN

113

3

916,78

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺11.010,00

₺367.000,00

60

09.11.2023

10:10

TOYBELEN

120

11

610,10

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺7.350,00

₺245.000,00

61

09.11.2023

10:15

TOYBELEN

120

12

720,52

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺8.640,00

₺288.000,00

62

09.11.2023

10:20

TOYBELEN

120

13

812,19

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺9.750,00

₺325.000,00

63

09.11.2023

10:25

TOYBELEN

120

14

815,21

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺9.780,00

₺326.000,00

64

09.11.2023

10:30

TOYBELEN

120

15

542,23

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺6.510,00

₺217.000,00

65

09.11.2023

10:35

TOYBELEN

120

16

552,20

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺6.630,00

₺221.000,00

66

09.11.2023

10:40

TOYBELEN

120

17

967,82

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺11.610,00

₺387.000,00

67

09.11.2023

10:45

TOYBELEN

120

18

1.037,38

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺12.450,00

₺415.000,00

68

09.11.2023

10:50

TOYBELEN

120

19

1.001,98

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺12.030,00

₺401.000,00

69

09.11.2023

10:55

TOYBELEN

137

1

1.207,47

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺14.490,00

₺483.000,00

70

09.11.2023

11:00

TURPLU

155

387

381,74

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺10.320,00

₺344.000,00

71

09.11.2023

11:05

TURPLU

155

388

386,62

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺10.440,00

₺348.000,00

72

09.11.2023

11:10

TURPLU

155

389

388,00

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺10.500,00

₺350.000,00

73

09.11.2023

11:15

TURPLU

155

390

491,18

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺13.260,00

₺442.000,00

74

09.11.2023

11:20

YAYLACIK

118

52

249,00

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺3.000,00

₺100.000,00

75

09.11.2023

11:25

YAYLACIK

118

53

376,46

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺4.530,00

₺151.000,00

76

09.11.2023

11:30

YAYLACIK

118

54

509,10

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺6.120,00

₺204.000,00

77

09.11.2023

11:35

YAYLACIK

118

55

786,29

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺9.450,00

₺315.000,00

78

09.11.2023

11:40

YENİCE İSKENDER

116

10

547,31

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺6.570,00

₺219.000,00

79

09.11.2023

11:45

YENİCE İSKENDER

116

11

558,83

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺6.720,00

₺224.000,00

80

09.11.2023

11:50

YENİCE İSKENDER

116

7

404,98

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺4.860,00

₺162.000,00

81

09.11.2023

11:55

YENİCE İSKENDER

116

8

443,94

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺5.340,00

₺178.000,00

82

09.11.2023

12:00

YENİCE İSKENDER

116

9

668,46

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺8.040,00

₺268.000,00

83

09.11.2023

12:05

YEROLUK

108

9

1.057,55

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺12.690,00

₺423.000,00

84

09.11.2023

12:10

YEROLUK

111

3

385,85

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺4.650,00

₺155.000,00

85

09.11.2023

12:15

YEROLUK

111

4

463,12

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺5.550,00

₺185.000,00

86

09.11.2023

12:20

YEROLUK

113

16

2.059,78

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺24.720,00

₺824.000,00

87

09.11.2023

12:25

YEROLUK

113

17

2.020,14

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺24.240,00

₺808.000,00

88

09.11.2023

12:30

YEROLUK

113

18

1.965,46

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺23.580,00

₺786.000,00

89

09.11.2023

12:35

YEROLUK

113

19

1.621,56

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺19.470,00

₺649.000,00

90

09.11.2023

12:40

YEROLUK

113

4

2.340,89

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺28.080,00

₺936.000,00

91

09.11.2023

12:45

YEŞİLOVA

121

1

394,73

-

ARSA

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺4.740,00

₺158.000,00

92

09.11.2023

12:50

KALAYCILAR

121

18

496,39

C-17

DUBLEKS MESKEN

TAM

Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı

₺192.300,00

₺6.410.000,00

 #ilangovtr

Basın No: ILN01917628