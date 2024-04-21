KARAYOLU SİNYALİZASYON İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğunda Bulunan Yollarda Sinyalizasyon Sistemleri Kurulması, Mevcut Sinyalizasyon Sistemlerinin Bakım Onarımı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/495018

1-İdarenin a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal KAĞITHANE/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2123125000 - 2123125070 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğunda Bulunan Yollarda Sinyalizasyon Sistemleri Kurulması, Mevcut Sinyalizasyon Sistemlerinin Bakım Onarımı Yapım İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan yollarının muhtelif kesimlerinde takriben 10 adet sinyalizasyon tesisi yapılması ve mevcut sinyalizasyon tesislerinin yenilenmesi yapım işidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan yolların muhtelif kesimleri ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 260 (İkiYüzAltmış) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.05.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhale Salonu) Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları tebliğinde yer alan E/I. GRUP: TRAFİK İZLEME VE YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Belge Adı Açıklama Elektrik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı 16 Grup TSD (Trafik Sinyal Denetleyici) 3,12276914% 4,22492296% 1,8369 24 Grup TSD (Trafik Sinyal Denetleyici) 9,91824965% 13,41880835% 5,8343 TSD’nin Kabini,Temeli, Rögarı, ve Topraklamasının Yapılması İle Yerine Montajı 0,79598693% 1,07692349% 0,4682 Kompozit Malzemeden İmal Edilmiş Sinyalizasyon Rögarı Temini ve Yerine Konulması 7,41404965% 10,03077305% 4,3612 Kaplama Üstü Boru Tipi Sinyal Tag’ın İmali ve Galvaniz Kaplanması 2,68952611% 3,63877062% 1,5821 Kaplama Üstü Boru Tipi Tag’ın Yerine Konulması (Temel Dahil) 0,03487308% 0,04718123% 0,0205 Standart Sinyal Verici Direği Yapılması ve Galvanizlenmesi 2,89977199% 3,92322093% 1,7057 Baş Üstü Sinyal Verici Direği Yapılması ve Galvanizlenmesi 3,93071598% 5,31802751% 2,3122 Sinyal verici grubu veya sinyal vericinin standart veya baş üstü direğinden sökülmesi(200mm. Veya 300mm. Çaplı sinyal verici grubu veya sinyal verici için) 0,03311513% 0,04480282% 0,0195 Standart Sinyal Verici Direğinin Yerine Konulması(Temel Dahil) 0,74159728% 1,00333749% 0,4362 Standart Sinyal Verici Direğinin Yerinden Sökülmesi 0,02732011% 0,0369625% 0,0161 Baş Üstü Sinyal Verici Direğinin Yerine Konulması(Temel Dahil) 0,64515207% 0,8728528% 0,3795 Baş Üstü Sinyal Verici Direğinin Yerinden Sökülmesi 0,0476459% 0,0644621% 0,028 200mm. Çaplı sinyal verici ile 300mm. Çaplı sinyal vericinin standart direğine montajı 0,10301755% 0,13937668% 0,0606 300 mm Çaplı Sinyal Vericinin Baş Üstü Direğine Montajı 0,20499835% 0,27735071% 0,1206 200 mm Çaplı Sinyal Verici ile 300 mm Çaplı Sinyal Verici Grubun Standart Direğine Montajı 0,5917295% 0,8005752% 0,3481 300 mm Çaplı Sinyal Verici Grubun Baş Üstü Direğine Montajı 0,51428943% 0,69580334% 0,3025 200 mm veya 300 mm Çaplı Sinyal Verici grubu ile 200mm veya 300mm çaplı sinyal vericinin kaplama üstü konstrüksiyona montajı 0,13793596% 0,18661923% 0,0811 200 mm LED Modullü Yaya Sinyal Lambası(Yaya Sinyal Grubu) 1,58154614% 2,1397389% 0,9303 300 mm LED Modullü Taşıt Sinyal Lambası(Taşıt Sinyal Grubu) 9,41352891% 12,73595087% 5,5374 300 mm LED Modullü Oklu Taşıt Sinyal Lambası(Taşıt Sinyal Grubu) 0,29230076% 0,39546574% 0,1719 300 mm LED Modullü Tek Elemanlı Taşıt Sinyal Lambası 1,39423298% 1,88631521% 0,8201 300 mm LED Modullü Tek Elemanlı Taşıt Sinyal Lambası -(Flaşör cihazı dahil) 0,1102545% 0,14916785% 0,0649 300 mm LED Modullü Oklu Tek Elemanlı Taşıt Sinyal Lambası 0,40590705% 0,54916836% 0,2388 300 mm 20 W Solarlı LED`li Flaş Sinyal Lambası 0,27705931% 0,37484495% 0,163 Işıklı ve Sesli Yaya Butonu 1,78109556% 2,40971752% 1,0477 Erişilebilir Yaya Sinyalizasyon Sistemi ( Buton + Kontrol Ünitesi Dahil) 0,34991513% 0,47341459% 0,2058 UPS Kesintisiz Güç Sistemi (1600 VA 4 saate kadar beslemeli) (Kabin için kazı ve temel yapılması ve TSD’ye bağlantısı ve montajı dahil) 8,4253585% 11,39901444% 4,9561 Loop Sensör İmalatı 10,38440258% 14,04948584% 6,1085 Enerji Abonelik Bedeli 2,00160436% 2,70805296% 1,1774 Kaldırım veya Orta Refüj Tranşesi -1 0,96092579% 1,30007607% 0,5653 Kaldırım veya Orta Refüj Tranşesi -2 2,87678054% 3,89211484% 1,6922 Yol Geçişi-1 1,75556014% 2,3751696% 1,0327 Yol Geçişi-2 0,36281363% 0,4908655% 0,2134 Mevcut Altyapıdan Kablo Montajı 0,02620041% 0,03544761% 0,0154 Galvaniz Boru, Kablo Tavası Döşenerek Kablo Montajı 0,17894744% 0,24210536% 0,1053 El ile sert toprak kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) 0,29520941% 0,39940096% 0,1737 Tek Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Aktif Sayaç, En az 5(80) A, 230 V 0,03792808% 0,05131446% 0,0223 10 x 1,5 mm², TS IEC 60502-1+A1 standartlarına uygun YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi. 0,88336594% 1,19514216% 0,5196 12 x 1,5 mm², TS IEC 60502-1+A1 standartlarına uygun YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon vebesleme hattı tesis edilmesi. 0,6075834% 0,8220246% 0,3574 14 x 1,5 mm², TS IEC 60502-1+A1 standartlarına uygun YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon vebesleme hattı tesis edilmesi. 1,7834895% 2,41295639% 1,0491 3 x 1,5 mm²,TS IEC 60502-1+A1 standartlarına uygun YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon vebesleme hattı tesis edilmesi. 0,66392092% 0,89824596% 0,3905 3x6 /6 mm², TS IEC 60502-1+A1'e uygun YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) besleme hattı tesisedilmesi. 0,79478995% 1,07530405% 0,4675 4x10 /6 mm², TS IEC 60502-1+A1'e uygun YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) besleme hattı tesisedilmesi. 0,66551689% 0,9004052% 0,3915 4x16 /6 mm², TS IEC 60502-1+A1'e uygun YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) besleme hattı tesisedilmesi. 0,32557661% 0,440486% 0,1915 5x2x0,50 mm,² LIY(St)CY-TP sinyal kablosu 1,01343699% 1,37112063% 0,5961 Kablo Muhafaza Boruları (Enerji ve Telekominikasyon Altyapı Tesisatlarında Kablo Muhafaza Borusu Olarak Kullanılan (TS EN 61386-24 standardına uygun en az 450 N dış basınca dayanaklı 90 mm'lik)polietilen Korege boru temini,döşenmesi her nevi malzeme ve işçilik dahil 1,32863983% 1,79757154% 0,7816 Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır 0,12624073% 0,17079629% 0,0743 Prefabrik Beton Bordür İmali ve yerine Döşenmesi (0,15x0,30) 0,04312422% 0,05834453% 0,0254



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02019239