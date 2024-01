KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

SIRA NO POZ NO TANIM BİRİM PUAN 1 15.115.1201 El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılması M3 1 2 15.115.1202 El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması M3 1 3 15.125.1003 Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması M3 1 4 15.160.1001 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) TON 1 5 15.160.1002 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) TON 1 6 15.160.1003 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması TON 1 7 15.160.1004 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. TON 1 8 15.185.1005 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) M3 1 9 15.210.1002 Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması M3 1 10 15.550.1202 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması KG 1 11 15.560.1003 Betonarme kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklılğı minimum 600 mm) AD 1 12 19.100.2410 Kum ve kırmataş ile 400 kg çimento dozlu harç yapılması M3 1 13 43.526.1102 ø 200 MM MUFLU BETON KANALİZASYON BORULARININ DÖŞENMESİ (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Baş Bağlama ve Sızdırmazlık Bedeli Dahil) MT 1 14 43.526.1105 ø 500 MM MUFLU BETON KANALİZASYON BORULARININ DÖŞENMESİ (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Baş Bağlama ve Sızdırmazlık Bedeli Dahil) MT 1 15 43.526.1141 ø 600 MM MUFLU BETONARME KANALİZASYON BORULARININ DÖŞENMESİ (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Baş Bağlama ve Sızdırmazlık Bedeli Dahil) MT 1 16 43.560.1410 ÇIKIŞ ÇAPI ø 500 MM PREFABRİK MUAYENE BACASI TABAN ELEMANLARIYLA MUAYENE BACASI TEŞKİL EDİLMESİ (1 Giriş, 1 Çıkışlı) (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Conta Bedeli Dahil) AD 1 17 43.560.1413 ÇIKIŞ ÇAPI ø 600 MM PREFABRİK MUAYENE BACASI TABAN ELEMANLARIYLA MUAYENE BACASI TEŞKİL EDİLMESİ (1 Giriş, 1 Çıkışlı) (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Conta Bedeli Dahil) AD 1 18 43.560.1451 PREFABRİK MUAYENE BACASI GÖVDE BİLEZİĞİ İLE BACA TEŞKİLİ (500 dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı, Conta Bedeli Dahil) ( H:0,60 m İç Çapı: 1,00 m Et Kalınlığı:0,15 m ) AD 1 19 43.560.1452 PREFABRİK MUAYENE BACASI GÖVDE BİLEZİĞİ İLE BACA TEŞKİLİ (500 dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı, Conta Bedeli Dahil) ( H:0,35 m İç Çapı: 1,00 m Et Kalınlığı:0,15 m ) AD 1 20 43.560.1455 PREFABRİK MUAYENE BACASI GÖVDE YÜKSEKLİĞİ AYAR BİLEZİĞİ İLE BACA TEŞKİLİ (500 dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı, Conta Bedeli Dahil) ( H:0,15 - 0,60 m değişken, İç Çapı: 1,00 m Et Kalınlığı:0,15 m ) MT 1 21 43.560.1457 PREFABRİK MUAYENE BACASI KONİK ELEMANI İLE BACA TEŞKİLİ (500 dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı, Conta Bedeli Dahil) ( H:0,65 m İç Çapı: 1,00 m Et Kalınlığı:0,15 m ) AD 1 22 43.565.1001 PREFABRİK YAĞMURSUYU IZGARA MENHOLÜ YERLEŞTİRİLMESİ TİP 1 (G:0,75 m, U:0,71 m, Y:0,60 m, e:0,15 m (500 Dozlu, Buhar Kürlü) AD 1 23 43.610.1022 STABİLİZE(08.008)MALZ.TİTREŞİMLİ SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILARAK TEMEL ALTI DOLGUSU YAPILMASI M3 1 24 43.635.1042 MEVCUT TAŞLARLA BORDÜR YAPILMASI MT 1 25 43.635.1044 MEVCUT PARKE TAŞLARI İLE KALDIRIM YAPILMASI M2 1 26 43.650.1001 BETON YOL SÖKÜMÜ M3 1 27 43.650.1004 HER TÜRLÜ ASFALTIN KESİLMESİ M2 1 28 43.665.1051 KANALİZASYON İNŞAATLARINDA KULLANILAN SFERO DÖKÜM,ÇERÇEVELİ BACA KAPAĞININ YERİNE KONULMASI (İller Bankası, KNL-TP-23/C Tip Projesine Uygun boyut ve özelliklere sahip, 55 kg'lık) AD 1 29 43.665.1055 KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATLARINDA KULLANILAN SFERO DÖKÜM,ÇERÇEVELİ IZGARANIN YERİNE KONULMASI (İller Bankası, KNL-TP-12 Tip Projesine Uygun boyut ve özelliklere sahip, 80 kg'lık) AD 1 30 74.050.0005 HER CİNS DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAAT YIKIMI M3 1 31 AVC.01 6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat,renk ve desende) (Taş Nakli Dahil) M2 2 32 AVC.02 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat,renk ve desende ) (Taş Nakli Dahil) M2 2 33 AVC.03 8 cm yüksekliğinde renkli kumlamalı beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) (Taş Nakli Dahil) M2 1 34 AVC.04 6 cm yüksekliğinde renkli kumlamalı beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) (Taş Nakli Dahil) M2 1 35 AVC.05 40 x 10 x serbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü her renk beton oluk taşı döşenmesi ( Oluk Nakli Dahil) MT 2 36 AVC.06 Baca Kapaklarının Yol Kotuna Getirilmesi AD 1 37 AVC.07 Yağmursuyu Izgara Kapaklarının Yol Kotuna Getirilmesi AD 1 38 AVC.09 70x30x15 cm Boyutlarında Beton Bordür Döşenmesi (Bordür Nakli Dahil) MT 1 39 AVC.10 50X20X10 cm Boyutlarında Limonluk Bordür Döşenmesi (Bordür Nakli Dahil) MT 1 40 KGM/18.190 KIRMATAŞ, ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ M3 1 41 V.0711 İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması KG 1 42 SNBF.10 Moloz taş nakli M3 1 43 SNBF.20/B Herçeşit b.a. düz ve nervürlü ve profil demir nakli(karabük,rumeli) TON 1 44 SNBF.23/B Her çeşit saç nakli (ereğli) (rumeli yakası) TON 1 45 SNBF.24 Hasır çelik nakliyesi TON 1 46 SNBF.25 Çimento nakli (normal) TON 1 47 SNBF.27 Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli TON 1 TOPLAM : 50 PUAN A. Değerlendirme "teklif fiyatı" ile "Kalite ve teknik değer nitelik" olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması (TP: 50 Puan) Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif Puanı TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İstekli teklif fiyatı, A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP: 50 PUAN) Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80 - %115 aralığında (%80 ve %115 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %80 - %115 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Teklif oranlar hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. Ayrıca puanlarda enterpolasyon yapılmayacaktır. A.3. Toplam puan (TTP) Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. TTP = TP + KTP A.4. Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur. B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif "Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir." NOT: Toplam puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.