KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları A. Değerlendirme "teklif fiyatı" ile "kalite ve teknik değer nitelik" olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP : Teklif puanı, TFmin : Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF : İsteklinin teklif fiyatı, A.2. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI: "Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. A.2.1. Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Teklif oranları hesaplanırken virgülden sonra 6 (altı) hane dikkate alınacaktır. Sıra No İdare Poz No Tanımı Birim Miktar Puan 1 KÇALTYAPI 01 Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) M3 2.492,00 0,5 2 KÇALTYAPI 02 Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) M3 5.506,00 0,5 3 KÇALTYAPI 03 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi M3 167,00 0,5 4 KÇALTYAPI 04 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi M3 118,00 0,5 5 KÇALTYAPI 05 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) TON 3,20 0,5 6 KÇALTYAPI 06 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması TON 4,30 0,5 7 KÇALTYAPI 07 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. TON 3,80 0,5 12 KÇALTYAPI 12 4 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) M2 160,00 1 13 KÇALTYAPI 13 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy) M2 340,00 1 14 KÇALTYAPI 14 6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) M2 5.120,00 2 15 KÇALTYAPI 15 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) M2 2.840,00 2 16 KÇALTYAPI 16 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) MT 980,00 1 17 KÇALTYAPI 17 70 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) MT 3.500,00 1 18 KÇALTYAPI 18 30 x 10 x serbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi ( her renk) MT 990,00 1 21 KÇALTYAPI 21 ø 200 MM MUFLU BETON KANALİZASYON BORULARININ DÖŞENMESİ (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Baş Bağlama ve Sızdırmazlık Bedeli Dahil) MT 350,00 1 22 KÇALTYAPI 22 ø 300 MM MUFLU BETON KANALİZASYON BORULARININ DÖŞENMESİ (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Baş Bağlama ve Sızdırmazlık Bedeli Dahil) MT 210,00 1 23 KÇALTYAPI 23 ø 400 MM MUFLU BETON KANALİZASYON BORULARININ DÖŞENMESİ (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Baş Bağlama ve Sızdırmazlık Bedeli Dahil) MT 220,00 1 24 KÇALTYAPI 24 ÇIKIŞ ÇAPI ø 300 MM PREFABRİK MUAYENE BACASI TABAN ELEMANLARIYLA MUAYENE BACASI TEŞKİL EDİLMESİ (1 Giriş, 1 Çıkışlı) (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Conta Bedeli Dahil) AD 12,00 0,5 25 KÇALTYAPI 25 ÇIKIŞ ÇAPI ø 400 MM PREFABRİK MUAYENE BACASI TABAN ELEMANLARIYLA MUAYENE BACASI TEŞKİL EDİLMESİ (1 Giriş, 1 Çıkışlı) (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Conta Bedeli Dahil) AD 7,00 0,5 26 KÇALTYAPI 26 PREFABRİK MUAYENE BACASI GÖVDE YÜKSEKLİĞİ AYAR BİLEZİĞİ İLE BACA TEŞKİLİ (500 dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı, Conta Bedeli Dahil) ( H:0,15 - 0,60 m değişken, İç Çapı: 1,20 m Et Kalınlığı:0,15 m ) MT 29,00 0,5 27 KÇALTYAPI 27 PREFABRİK MUAYENE BACASI KONİK ELEMANI İLE BACA TEŞKİLİ (500 dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı, Conta Bedeli Dahil) ( H:0,65 m İç Çapı: 1,00 m Et Kalınlığı:0,15 m ) AD 19,00 0,5 28 KÇALTYAPI 28 PREFABRİK YAĞMURSUYU IZGARA MENHOLÜ YERLEŞTİRİLMESİ TİP 1 (G:0,75 m, U:0,71 m, Y:0,60 m, e:0,15 m (500 Dozlu, Buhar Kürlü) AD 19,00 0,5 29 KÇALTYAPI 29 MEVCUT PARKE TAŞLARI İLE KALDIRIM YAPILMASI M2 12.150,00 1 31 KÇALTYAPI 31 DOĞAL PARKE TAŞI, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ M2 12.600,00 0,5 36 KÇALTYAPI 36 BORDÜR VE YAĞMUR OLUĞU SÖKÜLMESİ MT 8.800,00 0,5 38 KÇALTYAPI 38 8 CM YÜKSEKLİĞİNDE MİNERAL YÜZEYLİ KUMLAMALI BETON PARKE TAŞI TEMİNİ VE DÖŞENMESİ. M2 920,00 1 39 KÇALTYAPI 39 15*30*50 CM BOYUTLARINDA MİNERAL YÜZEYLİ OVAL SINIR ELEMANI (TİP-2) TEMİNİ VE DÖŞENMESİ. AD 460,00 2 40 KÇALTYAPI 40 12*15*30*70 CM BOYUTLARINDA MİNERAL YÜZEYLİ DEMİRLİ OVAL SINIR ELEMANI (TİP-4) TEMİNİ VE DÖŞENMESİ. AD 360,00 2 41 KÇALTYAPI 41 35*35*15 CM BOYUTLARINDA MİNERAL YÜZEYLİ OVAL SINIR ELEMANI (TİP-5) TEMİNİ VE DÖŞENMESİ. AD 220,00 2 42 KÇALTYAPI 42 35*35,H=15+45 CM BOYUTLARINDA BÜYÜK TİP SINIR ELEMANI (TİP-6) TEMİNİ VE DÖŞENMESİ. AD 135,00 2 43 KÇALTYAPI 43 70*35*15 CM PREKAST BRÜT BETON BORDÜR TEMİNİ VE DÖŞENMESİ) MT 620,00 2 44 KÇALTYAPI 44 8 CM YÜKSEKLİĞİNDE GÖRME ENGELLİ UYARI TAŞI TEMİNİ VE DÖŞENMESİ. M2 140,00 2 46 KÇALTYAPI 46 STABİLİZE HAZIRLANMASI VE MAKİNE İLE SERİLMESİ. M3 3.213,00 2 49 KÇALTYAPI 49 4 CM GRANİT PLAKLARLA DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (30*SERBEST BOY) (30cmxserbest boy) M2 145,00 2 50 KÇALTYAPI 50 6 CM YÜKSEKLİĞİNDE MİNERAL YÜZEYLİ KUMLAMALI BETON PARKE TAŞI TEMİNİ VE DÖŞENMESİ. M2 540,00 2 51 KÇALTYAPI 51 PREFABRİK BETON PLAKLARLA ŞEV KAPLAMA YAPILMASI M2 115,00 1 TOPLAM 40 A.2.2. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, %90 - %110 aralığın dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır. A.2.4. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF * 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF : İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF : Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP : İsteklinin toplam puanı, ifade eder. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.