KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KÖPRÜ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

1Bölge Müdürlüğü Sınırlarında 12, 14, 17 Şube Şeflikleri Devlet ve İl Yolları Ağı Üzerinde Bulunan Köprülerin Derz, Korkuluk, Bordür ve Küçük Beton Hasar Onarımlarının Yapılması Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/400388

1- İdarenin 1.1. Adı : KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 KAĞITHANE/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02123125000 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 08.04.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhale Salonu) Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL



3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı : 1Bölge Müdürlüğü Sınırlarında 12, 14, 17 Şube Şeflikleri Devlet ve İl Yolları Ağı Üzerinde Bulunan Köprülerin Derz, Korkuluk, Bordür ve Küçük Beton Hasar Onarımlarının Yapılması Yapım İşi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Ana iş kalemi olarak takriben 382 metre çelik genleşme derzi, 377 metre elastik genleşme derzi yapılması ile birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen cins ve miktarlardaki işlerin yapılması yapım işidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü 11., 13., 15., 16. ve 18.şube şefliği hudutları dahilinde bulunan devlet ve il yolları 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 550 (BeşYüzElli) takvim günüdür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A/I. GRUP: KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır



İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde, kuruda veya suda; yarma, yan ariyet kazısı, zayıf ve oynak zeminlerin kazısı, köprü ve sanat yapıları kazıları yapılması, nakli ve kullanılması 0,9663% 1,3074% 0,57 Her cins ve klastaki zeminde ocak ariyeti kazısı ile dolgu yapılması, sulanması, sıkıştırılması ve reglaj edilmesi (Gerektiğinde İdarece seçme malzeme olarak da kullanılacaktır.) 0,3621% 0,4899% 0,21 Her türlü inşaatta (Köprüler dahil) kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C 16/20 Hazır Beton Harcı ile) 0,4177% 0,5651% 0,25 Her türlü inşaatta (Köprüler dahil) kuruda veya suda her dozda demirli beton (C 30/37 Hazır Beton Harcı ile) 2,0967% 2,8366% 1,23 Köprülerin öngerilmeli (Önçekim-artçekim ) boyuna ve enine kirişlerinde her dozda demirli beton (C45/55 hazır beton harcı ile) 4,9906% 6,752% 2,94 Prekast cephe panelleri yapılması,nakli ve yerine konulması (C 30/37 hazır beton harcı ile) (Her ebat ve kalınlıkta) 0,1056% 0,1429% 0,06 Hendeklerin betonla kaplanması (C 30/37 hazır beton harcı ile) 0,1795% 0,2429% 0,11 İnşaat bünyesine giren yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin ; zati bedeli, işçiliği,yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve istifi (her çapta) 4,2148% 5,7024% 2,48 Yüksek dayanımlı öngerme çeliği temini ve nakli 3,9956% 5,4058% 2,35 Köprü betonlarının hafif kırıcılarla diğer yapısal elemanlara zarar vermeden kırılması (moloz nakli dahil) 1,0039% 1,3582% 0,59 Hasarlı Prefabrik Kirişlerin Kaldırılması 2,428% 3,285% 1,43 Mevcut yapıya ankrajlı çelik genleşme derzlerinin sökülmesi, yapıya ankrajlı ve su geçirmez tipte yeni çelik genleşme derzi temini ve montajı (0-80 mm veya 0-160 mm. boyuna hareket kapasiteli) (moloz ve hurda nakli, ankraj boşluklarının betonlanması dahil) 28,7826% 38,9412% 16,93 Köprülerde mevcut genleşme derzlerinin sökülmesi, modifiye bitüm ve seçme agregadan oluşan elastik dolgu tipi köprü genleşme derz malzemelerinin temini ve imalatının yapılması 16,5476% 22,3879% 9,73 Neopren (Lastik) mesnet tertibatı (İçi çelik fretli) 0,131% 0,1773% 0,08 Epoksi ankraj yapılması (12-25 mm çap) 0,2967% 0,4014% 0,17 Epoksi enjeksiyon ile çatlak tamiri 0,5545% 0,7502% 0,33 Köprülerdeki muhtelif yapı elemanlarının çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli tamir harcı ile onarılması (ortalama 5 cm kalınlığında) (herşey dahil) 3,1841% 4,308% 1,87 Mevcut yaya korkuluklarının sökülmesi, profilli demir, lama ve çelikten köprü korkuluğu ve çeşitli demir işleri yapılması, galvanizlenmesi, işbaşına nakli ve yerine montajı 4,182% 5,658% 2,46 Demir imalatın iki kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması 3,0486% 4,1246% 1,79 Fonttan; ızgara, kapak, garguy yapılması 0,1301% 0,176% 0,08 Ø 150 mm çapında PVC boru temini ve yerine döşenmesi 0,0956% 0,1294% 0,06 Köprü tabliyelerinde su yalıtımı yapılması (Çimento esaslı polimer modifiyeli yalıtım harcı ile) 0,5422% 0,7336% 0,32 Köprülerde polimer bitümlü membran ile su yalıtımı yapılması 1,1535% 1,5606% 0,68 Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu yapılması ve nakli (Dolgu altına dahil) 1,4003% 1,8945% 0,82 40 cm kalınlıkta ocak taşı ile harçlı pere 0,267% 0,3612% 0,16 Ocak taşından (0,400-2 ton kategorideki) taşlar ile tahkimatın yapımı 0,2288% 0,3095% 0,13 Sanat yapıları ve köprü temel tabanına, beton yol ve tretuvar altlarına kırmataş tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü sanat yapılarında kırmataş dolgu yapılması 0,0908% 0,1228% 0,05 Ø 200 mm.lik tünel tipi drenaj borusu temini, işbaşına nakli ve döşenmesi 0,0476% 0,0644% 0,03 Tel Kesme Yöntemi İle Demirli Beton Kesilmesi 1,725% 2,3338% 1,01 Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması ve kırımdan çıkan molozun döküm sahasına nakliyesi 0,5052% 0,6835% 0,3 1,5 x 2 m ebatlarında galvanizli kafes tel çit pano ve 2,5 m boyunda kare profilden düz çit direği imali, nakli ve montajı (1 Pano + 1 Direk = 1 ANO) 1,326% 1,794% 0,78

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.



4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir" hükmü gereğince Sınır Değer Katsayısı (N) 1,00 (bir) olarak belirlenmiştir.

