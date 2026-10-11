Karayolları duyurdu: TAG otoyolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 11 Ekim’de hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte yurt genelinde yol durumu:

İzmir-Aydın Otoyolunun 5.km.sindeki Aydın Güney Kavşak Köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derz betonlarının onarım çalışmaları nedeniyle 09.10.2026-21.10.2026 tarihleri arasında İzmir istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup, ulaşım sol ve orta şeritten sağlanacaktır.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 18-19.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 0-4.km.leri arasında yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle Kastamonu istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 1-4.km.leri arasında (Ladik Geçişi) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kayseri-Niğde yolunun 22-26.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Fatsa-Ordu yolunun 25-26.km.leri arasında (Ordu Şehir Hastanesi Kavşağı) yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 1-8.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Malatya-Elazığ yolunun 68-69.km.leri arasındaki Handere-2 Köprüsünde sanat yapıları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 1-72.km.leri arasındaki muhtelif kesimlerde baş üstü levha montaj çalışması nedeniyle çalışma anında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.