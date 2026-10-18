Karayolları duyurdu: Konya-Ankara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 18 Ekim’de hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolunun 2-4.km.leri arasındaki Asarlık Viyadüğünde bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanmaktadır.

Konya-Ankara yolunun 36-41.km.leri arasında (Aselsan Kavşağı-Kayacık Mahallesi arası) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır.

Kütahya-Eskişehir yolunun 6-13.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Çanakkale-Çan yolunun 26-27.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kayseri-Nevşehir yolunun 61-66.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 37-39.km.leri arasında (Bakacakkadı Mevkii) toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Seydikemer-Kalkan-Kaş yolunun 29-34.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektir.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 1-8.km.leri arasında yol yapım yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Tirebolu-Doğankent yolunun 27-28.km.leri arasında yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.