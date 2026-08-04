KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON)

T.C.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Karayolları Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü

Adresi : Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Yıldızlı Mevkii Akçaabat / TRABZON Telefon ve Faks Numarası : 0 462 455 50 00 - 0 462 455 50 83 Elektronik Posta Adresi : [email protected]



Aşağıda adı, tahmini keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınmazl 2886 sayılı kanunun 36 ıncı maddesi uyarınca kapalı teklif usulü artırma ile satışa çıkarılmıştır. Artırma Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu taşınmazlara ait ihale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü (İhaleler Başmühendisliği) Yıldızlı Mevkii Akçaabat/TRABZON

İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 2.400,00 TRY (İki Bin Dört Yüz Türk Lirası) (İhale Doküman Bedeli Ziraat Bankası Gazipaşa Şubesi İBAN NO: TR 22 000 1 002 534 392 540 335 021 hesabına yatırılacaktır.)



İşin Adı Tahmini Bedeli Geçici Teminatı İhale Gün ve

Saati Gümüşhane İli, Merkez İlçesi, Çamlıca Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 165,67 m2 yüzölçümlü 115 ada 48 parsel ile 355,80 m2 yüzölçümlü 115 ada 60 parsel numaralı taşınmazların satışı 7.822.050,00 TL 234.661,50 TL 18.08.2026

Salı günü

Saat: 10:00

1. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri ihale için;

a- Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

b- Gerçek kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden),

c- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

d- Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil gazetesi,

e- Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

f- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

g- Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 16.12.2026 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

h- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

i- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

j- Yer görme belgesi (idare ve iştirak eden tarafından imzalı)

2. Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf (İÇ ZARF) geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır (DIŞ ZARF) Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Yıldızlı Mevkii Akçaabat/TRABZON adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

3. Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (% 10 KDV), damga, resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.

4. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02522262