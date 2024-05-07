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Resmi İlanlar KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Resmi İlanlar

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Yeniakit Publisher
2024-05-07 00:05:00 -

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN
  1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu  kayıtları  ve muhammen  bedeli yazılı gayrimenkuller 2886 Sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
  2. İhale 22.05.2024 Çarşamba günü saat 15:00'da Belediye Encümenince, Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
  3. İhaleye gireceklerin en geç 22.05.2024 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar geçici teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 sayılı kanuna göre teminat yerine  geçen belgeler ile 5. maddede belirtilen belgeleri encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir.
  4.  Gayrimenkulün bedeli;
  1. Satılacak gayrimenkullerin bedeli sözleşme tarihinde %20’si peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 15 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecektir.
  2. Satışlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17-4/p maddesi gereği KDV’den muaftır.
  1. Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;
  1. Dış zarf
  1. Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  2. Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ıncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.)
  3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
  4. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
  5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
  6. Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak  girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)
  1. İç zarf
  1. Teklif mektubu.
  1. Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir.
  2. Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
S.N Mahalle Ada Parsel M2 Niteliği Muhammen Bedel TL Geçici Teminat Bedeli TL
1 Mezbaha(Fetih) 35613 1 2.100,00 Arsa 15.750.000,00 472.500,00
2 Mezbaha(Fetih) 35613 2 2.088,07 Arsa 15.660.000,00 469.000,00
3 Mezbaha(Fetih) 35613 3 2.792,38 Arsa 20.943.000,00 628.290,00
4 Mezbaha(Fetih) 35613 5 2.586,84 Arsa 19.401.000,00 582.030,00
5 Mezbaha(Fetih) 35613 7 2.000,00 Arsa 15.000.000,00 450.000,00
6 Mezbaha(Fetih) 35613 8 2.000,00 Arsa 15.000.000,00 450.000,00
7 Mezbaha(Fetih) 35613 9 2.000,00 Arsa 15.000.000,00 450.000,00
8 Mezbaha(Fetih) 35613 10 2.084,85 Arsa 15.636.000,00 469.080,00
9 Mezbaha(Fetih) 35613 11 2.100,00 Arsa 15.750.000,00 472.500,00
10 Mezbaha(Fetih) 35614 1 2.150,49 Arsa 16.129.000,00 483.870,00
11 Mezbaha(Fetih) 35614 2 2.000,00 Arsa 15.000.000,00 450.000,00
12 Mezbaha(Fetih) 35614 3 2.000,00 Arsa 15.000.000,00 450.000,00
13 Mezbaha(Fetih) 35614 4 2.000,00 Arsa 15.000.000,00 450.000,00
14 Mezbaha(Fetih) 35614 6 2.518,10 Arsa 18.886.000,00 566.580,00
15 Mezbaha(Fetih) 35614 7 1.900,45 Arsa 14.253.000,00 427.590,00
16 Mezbaha(Fetih) 35614 8 1.947,95 Arsa 14.610.000,00 438.300,00
17 Mezbaha(Fetih) 35614 9 4.116,74 Arsa 30.876.000,00 926.280,00
18 Mezbaha(Fetih) 35614 10 2.000,00 Arsa 15.000.000,00 450.000,00
19 Mezbaha(Fetih) 35614 11 2.000,00 Arsa 15.000.000,00 450.000,00
20 Mezbaha(Fetih) 35614 12 2.000,00 Arsa 15.000.000,00 450.000,00
21 Mezbaha(Fetih) 35614 13 2.000,00 Arsa 15.000.000,00 450.000,00

#ilangovtr

Basın No: ILN02023865