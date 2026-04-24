KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KARAPINAR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN



GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

S.

NO

İli

İlçesi

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçüm

m2 si

Cinsi

Muhammen

Bedel ( TL ) Geçici

Teminat

( TL )

İhale Tarihi

İhale Saati 1 Konya Karapınar Zafer

2477 13 2.097,28 Arsa

6.291.840,00

TL 188.755,00

TL 06.05.2026 14:00 2 Konya Karapınar Zafer

3452 1 2.346,00 Arsa

5.630.400,00

TL 168.920,00

TL 06.05.2026 14:05 3 Konya Karapınar Zafer

3452 2 2.419,93 Arsa

5.807.840,00

TL 174.250,00

TL 06.05.2026 14:10 4 Konya Karapınar Zafer

3452 3 2.183,82 Arsa

5.241.200,00

TL 157.240,00

TL 06.05.2026 14:15 5 Konya Karapınar Zafer

3452 4 2.489,23 Arsa

5.974.160,00

TL 179.230,00

TL 06.05.2026 14:20 6 Konya Karapınar Zafer

3252 5 2.525,73 Arsa 6.061.760,00

TL 181.860,00

TL 06.05.2026 14:25 7 Konya Karapınar Zafer

3452 6 2.188,38 Arsa 5.252.120,00

TL 157.600,00

TL 06.05.2026 14:30

Mülkiyeti Belediyemize ait olan yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi ve ihale şartnamesi dahilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır. İhale 06.05.2026 Çarşamba günü saat 14:00 te Belediye Encümeni tarafından Hankapı Mah. İnönü Cd. No:35 Karapınar/KONYA adresinde Karapınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir. Gayrimenkullerin muhammen bedeli, geçici teminatı ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir. İsteklilerin, 06.05.2026 Çarşamba günü en geç saat 12:30’a kadar Hankapı MAH. İnönü Cd. No:35 Karapınar/KONYA adresinde bulunan Emlak İstimlak Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve istenen belgeleri vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

6.1 Dilekçe

6.2 Tebligat için adres beyanı

6.3 Gerçek kişi olması halinde:

6.3.1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı)

6.4 Tüzel Kişi olması halinde:

6.4.1 İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler

6.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı içerisinde alınmış belge

6.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri

6.4.4 Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü

6.4.5 Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi

6.4.6 Derneklerden dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti

6.5 İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karapınar Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığında dair belge (Hankapı Mah. İnönü Cd.No:35 Karapınar/KONYA adresinde bulunan Gelir Şefliği Bürosundan alınacaktır.)

6.6 İstekiler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi

6.7 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi

6.8 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Ziraat Bankasındaki TR71 0001 0003 0937 5437 4050 01 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı DİK’in 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz veya limit içi olması, 2886 sayılı DİK’e göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Şartnameyi mesai saatleri içerisinde Hankapı Mah. İnönü Cd. No:35 Karapınar/KONYA adresinde bulunan Karapınar Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir. Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların satışında şartname hükümleri uygulanacaktır.

Basın No: ILN02452787