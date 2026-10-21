KARAMANLI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
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KARAMANLI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
İ L A N
T.C.
KARAMANLI KAYMAKAMLIĞI
(Milli Emlak Şefliği)
1.SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ
T.C.
KARAMANLI KAYMAKAMLIĞI
(Milli Emlak Şefliği)
1.SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ
|Sıra
|İlçesi
|Mah / Köy
|Mevkii
|Cinsi
|Ada
|Parsel
|Yüzölçümü
(m²)
|Hazine Hissesi
|İmar Durumu
|Fiili Durum
|Tahmini Bedel (₺)
|Geçici Teminat (₺)
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|1
|Karamanlı
|Eşeler
|Çalburnu
|Arsa
|447
|1
|11.507,56
|Tam
|İmarlı (Konut alanı)
|İşgalli
|40.280.000,00
|4.028.000,00
|03/11/2026
|10:40
AÇIKLAMA:
1. Yukarıdaki (1) numaralı tabloda bilgiler yer alan taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Karamanlı Kaymakamlığı 1. katında bulunan Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin; geçici teminat makbuzu veya süresiz geçici banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte), nüfus cüzdanı fotokopisi, tebligat için Türkiye’de adres göstermek, yasal yerleşim belgesi, gerçek kişilerin T.C kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin ise idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
- Geçici teminatın, bankalardan alınacak teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Yasanın 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
- Taşınmazlarla ilgili özellik arz eden durumlar taşınmazın satış şartnamesinde belirtilmiş olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca satış şartnamesini imzalayarak ihaleye iştirak eden istekli ihaleden sonra şartnamedeki hükümleri ve şartnamede belirtilen taşınmazın fiili durumunun gerekçe göstererek ihaleye itiraz edemez. Bu durumlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.
- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde ihale bedeli üzerinden %20 oranında indirim yapılacaktır. Talep edilmesi halinde taşınmazın ihale bedelinin ¼ ü peşin kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 yılda 8 eşit taksitle ve 3 er aylık dilimler halinde taksitlendirilebilir. Hazinece satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. Ayrıca satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7 inci maddesinin (z) bendi gereğince; Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak; - 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), -5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), -10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında; ayrıca döner sermaye ücreti alınacaktır.
- İstekliler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri veya ihalenin başlama saatine kadar ilgili ihale komisyonu başkanlığına ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri şarttır. Posta gecikme nedeni ile ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecek olup, gecikme nedeni idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.
- İşgalli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve www.burdur.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. (Tel :0 248 531 32 02)
İLAN OLUNUR
#ilangovtr
Basın No: ILN02571404