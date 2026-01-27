KARAMAN 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KARAMAN 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Karaman 2. Asliye Hukuk Mahkemesi İlanı
|DOSYA NO
|MAH/KÖY VE MEVKİİ
|ADA
|PARSEL NO
|DAVALILAR - ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRILAN ALAN m²
|CİNSİ
|2025/391
|Karaman ili, Merkez ilçesi, Tarlaören köyü
|161
|11
|Halil Köstekli
|986,16 m² irtifak
|Tarla
|2025/392
|Karaman ili, Merkez ilçesi, Tarlaören köyü
|161
|104
|Halil Köstekli
|16,00 m² mülkiyet
1.512,40 m² irtifak
|Tarla
|2025/393
|Karaman ili, Merkez ilçesi, Tarlaören köyü
|168
|35
|1-Huriye Aydoğdu
2-Dursun Külahçı
3-Celil Öçalan
4-Hamide Doğru
5-Süleyman Bambul
6-Melek Aydın
|23,25 m² mülkiyet
466,46 m² irtifak
|Tarla
|2025/394
|Karaman ili, Merkez ilçesi, Tarlaören köyü
|168
|5
|Emine Çelik
|9,61 m² mülkiyet
200,31 m² irtifak
|Tarla
|2025/395
|Karaman ili, Merkez ilçesi, Tarlaören köyü
|137
|10
|İmdat Yanar
|893,87 m² irtifak
|Tarla
|2025/397
|Karaman ili, Merkez ilçesi, Seyithasan köyü
|215
|5
|1-Yasemin Erkan
2-Hatice Özen
3-İzzet Ramazan Dinçer
4-Ferdane Yılmaz
5-Ramazan Dinçer
6-Ayşe Kanak
7-Akif Dinçer
8-Muhammed Yılmaz
9-Ayşe Kaynar
10-Mustafa Dinçer
|323,46 m² irtifak
|Tarla
|2025/398
|Karaman ili, Merkez ilçesi, Seyithasan köyü
|218
|212
|1-Yasemin Erkan
2-Hatice Özen
3-İzzet Ramazan Dinçer
4-Ferdane Yılmaz
5-Ramazan Dinçer
6-Ayşe Kanak
7-Akif Dinçer
8-Muhammed Yılmaz
9-Ayşe Kaynar
10-Mustafa Dinçer
|8,89 m² mülkiyet
328,41 m² irtifak
|Tarla
|2025/399
|Karaman ili, Merkez ilçesi, Boyalı köyü
|146
|50
|Erdal Uçar
|17,77 m² mülkiyet
179,49 m² irtifak
|Tarla
|2025/400
|Karaman İli, Merkez İlçesi, Boyalı Köyü
|154
|34
|Teyfik Oğuz
|169,34 m² irtifak
|Tarla
|2025/401
|Karaman ili, Merkez ilçesi, Boyalı köyü
|154
|38
|Teyfik Oğuz
|186,89 m² irtifak
|Tarla
|2025/402
|Karaman İli, Merkez ilçesi, Boyalı köyü
|154
|68
|1-Lütfiye Kara
2-Tülin Boyacıoğlu
3-Emine Konukcu
4-Recep Katırcı
5-Kamil Katırcı
6-Ayşe Özkan
7-Özden Yıldırım
8-İbiş Yıldırım
9-Şehriban Katırcı
10-Recep Yıldırım
11-Mevlüt Yıldırım
12-Fatma Uyar
|126,30 m² irtifak
|Bağ
|2025/403
|Karaman Merkez ilçesi, Boyalı köyü
|151
|6
|1-Şaban Çağlıyan
2-Semain Çağlıyan
3-Meşhur Türegün
4-Zeynep Ergün
5-Nuriye Şimşek
6-Şükrüye Kayhan
|619,37 m² irtifak
|Bağ
|2025/404
|Karaman ili, Merkez ilçesi, Erenkavak köyü
|146
|8
|Döne Çetinbaş
|1058,09 m² irtifak
|Tarla
|2025/405
|Karaman ili, Merkez ilçesi, Erenkavak köyü
|178
|2
|1-Fatma Taşkara
2-Mustafa Kılınç
3-Ayser Coşkon
4-Ahmet Kılınç
5-Ramazan Kılınç
6-Neslihan Kocaer
7-Cemile Kılınç
|748,46 m² irtifak
|Tarla
1- İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
2- Açacağınız davada husumeti TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yönelteceğiniz,
3- Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği,
4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.
