Resmi İlanlar KARAMAN 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

KARAMAN 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

KARAMAN 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Karaman 2. Asliye Hukuk Mahkemesi İlanı

ESAS NO : 2025/391
 
TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. ve 11. maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 06/02/2026 günü saat: 09.00'dır.
 
DOSYA NOMAH/KÖY VE MEVKİİADAPARSEL NODAVALILAR - ADI SOYADIKAMULAŞTIRILAN ALAN m²CİNSİ
2025/391 Karaman ili, Merkez ilçesi, Tarlaören köyü 161 11 Halil Köstekli 986,16 m² irtifak Tarla
2025/392 Karaman ili, Merkez ilçesi, Tarlaören köyü 161 104 Halil Köstekli 16,00 m² mülkiyet
1.512,40 m² irtifak		 Tarla
2025/393 Karaman ili, Merkez ilçesi, Tarlaören köyü 168 35 1-Huriye Aydoğdu
2-Dursun Külahçı
3-Celil Öçalan
4-Hamide Doğru
5-Süleyman Bambul
6-Melek Aydın		 23,25 m² mülkiyet
466,46 m² irtifak		 Tarla
2025/394 Karaman ili, Merkez ilçesi, Tarlaören köyü 168 5 Emine Çelik 9,61 m² mülkiyet
200,31 m² irtifak		 Tarla
2025/395 Karaman ili, Merkez ilçesi, Tarlaören köyü 137 10 İmdat Yanar 893,87 m² irtifak Tarla
2025/397 Karaman ili, Merkez ilçesi, Seyithasan köyü 215 5 1-Yasemin Erkan
2-Hatice Özen
3-İzzet Ramazan Dinçer
4-Ferdane Yılmaz
5-Ramazan Dinçer
6-Ayşe Kanak
7-Akif Dinçer
8-Muhammed Yılmaz
9-Ayşe Kaynar
10-Mustafa Dinçer		 323,46 m² irtifak Tarla
2025/398 Karaman ili, Merkez ilçesi, Seyithasan köyü 218 212 1-Yasemin Erkan
2-Hatice Özen
3-İzzet Ramazan Dinçer
4-Ferdane Yılmaz
5-Ramazan Dinçer
6-Ayşe Kanak
7-Akif Dinçer
8-Muhammed Yılmaz
9-Ayşe Kaynar
10-Mustafa Dinçer		 8,89 m² mülkiyet
328,41 m² irtifak		 Tarla
2025/399 Karaman ili, Merkez ilçesi, Boyalı köyü 146 50 Erdal Uçar 17,77 m² mülkiyet
179,49 m² irtifak		 Tarla
2025/400 Karaman İli, Merkez İlçesi, Boyalı Köyü 154 34 Teyfik Oğuz 169,34 m² irtifak Tarla
2025/401 Karaman ili, Merkez ilçesi, Boyalı köyü 154 38 Teyfik Oğuz 186,89 m² irtifak Tarla
2025/402 Karaman İli, Merkez ilçesi, Boyalı köyü 154 68 1-Lütfiye Kara
2-Tülin Boyacıoğlu
3-Emine Konukcu
4-Recep Katırcı
5-Kamil Katırcı
6-Ayşe Özkan
7-Özden Yıldırım
8-İbiş Yıldırım
9-Şehriban Katırcı
10-Recep Yıldırım
11-Mevlüt Yıldırım
12-Fatma Uyar		 126,30 m² irtifak Bağ
2025/403 Karaman Merkez ilçesi, Boyalı köyü 151 6 1-Şaban Çağlıyan
2-Semain Çağlıyan
3-Meşhur Türegün
4-Zeynep Ergün
5-Nuriye Şimşek
6-Şükrüye Kayhan		 619,37 m² irtifak Bağ
2025/404 Karaman ili, Merkez ilçesi, Erenkavak köyü 146 8 Döne Çetinbaş 1058,09 m² irtifak Tarla
2025/405 Karaman ili, Merkez ilçesi, Erenkavak köyü 178 2 1-Fatma Taşkara
2-Mustafa Kılınç
3-Ayser Coşkon
4-Ahmet Kılınç
5-Ramazan Kılınç
6-Neslihan Kocaer
7-Cemile Kılınç		 748,46 m² irtifak Tarla

1- İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2- Açacağınız davada husumeti TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yönelteceğiniz,

3- Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği,

4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02387793