KARAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/60 Esas

KARAR NO : 2025/408

Davacı TEDAŞ GENEL MÜD. aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜNE; Karaman İli Ayrancı İlçesi Küçükkoraş köyü 104 ada 44 parsel sayılı taşınmazın Harita Mühendisi Adem Akbaş'ın 26/05/2025 tarihli bilirkişi raporunda krokide IR1 ile gösterilen 1305,90 m² irtifak ve IR2 ile gösterilen 88,43 m2 lik irtifak olmak üzere toplam 1394,33 m2 lik irtifak kamulaştırma bedelinin 16.425,25 TL olarak TAYİN VE TESPİTİNE, Karaman İli Ayrancı İlçesi Küçükkoraş köyü 104 ada 44 parsel sayılı taşınmazın Harita Mühendisi Adem Akbaş'ın 26/05/2025 tarihli bilirkişi raporunda krokide IR1 ile gösterilen 1305,90 m²'likirtifak ve IR2 ile gösterilen 88,43 m2 lik irtifak olmak üzere toplam 1394,33 m2 lik bölümü üzerinde davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. yararına DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİNE ve TAPU KAYDINA TESCİLİNE, Taşınmazın kamulaştırma dışı kalan bölümlerinin maliki adına TESCİLİNE, Harita mühendisi Adem Akbaş'ın 26/05/2025 tarihli imzalı krokinin kararın EKİ SAYILMASINA, Kararın bir suretinin tescil için Karaman Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine, Mahkememizce tayin ve tespit edilen 16.425,25 TL kamulaştırma bedelinin hak sahibi davalılara derhal ödenmesine, taşınmaz üzerindeki mevcut haciz, ipotek, v.s. şerhlerinin tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerine aktarılmasına, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı gözetilerek kamulaştırma bedeli olan 16.425,25 TL'nin dava tarihi olan 22/02/2025 gününden karar tarihi olan 11/07/2025 tarihine kadar Kamu Alacaklarına Uygulanan En Yüksek Faiz oranının uygulanmak suretiyle ödenmesine, Karar gereği işlem ifası için Ziraat Bankası Karaman Şubesine gerekçeli karar ekli yazı yazılmasına 11/07/2025 tarihinde karar verilmiştir. Davalı Şemsinur Çevik'e ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iş bu ilanın gazete yayınlanmasını takip eden 1 haftanın bitiminden itibaren 2 haftalık sürede Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna müracaat edebileceği davalı Şemsinur Çevik'e gerekçeli kararın tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02403926