KARAKOÇAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



Esas No :2013/1164 Esas

Karar No: 2015/127

Davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI ile Davalılar KEMAL KAYĞUN, REMZİYE GÖNÜL, SÜLEYMAN GÖNÜL, YAYLADERE MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

HÜKÜM: Gerekçesi gerekçeli kararda açıklandığı üzere;

1-2942 SK.nun 10.maddesi uyarınca açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil konulu DAVANIN KABULÜ İLE;

2- Bingöl ili Yayladere ilçesi Çayağzı köyü pafta 106, 7 parsel sayılı taşınmazın KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN 41.732,92 TL OLARAK TESPİTİ ile TAŞINMAZIN TAMAMININ HAZİNE ADINA TAPUYA TESCİLİNE, Lisans süresince DARANHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. adına kullanım hakkı TESİSİNE

Dair tescil yönünden kesin, kamulaştırma bedeli yönünden kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay'da temyizi kabil olmak üzere verilen kararın davalı Kemal KAYGUN'a ilanen tebliğine, kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, gerekçeli kararın tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 24/10/2021

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Basın No: ILN02004745